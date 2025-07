Rashford ujawnił, czemu przeszedł do Barcelony. Nagle takie słowa o Yamalu

Rashford przez prawie całą piłkarską karierę związany był z Manchesterem United, dla którego rozegrał 426 spotkań, strzelił 138 goli i zaliczył 77 asyst. Jednak wraz z przybyciem do klubu Rubena Amorima, jego pozycja w szatni znacznie osłabła. W efekcie ostatnie pół roku spędził na wypożyczeniu w Aston Villi, gdzie pokazał, że nie zapomniał jak się gra w piłkę. Ba, sprawił tam na tyle dobre wrażenie, że sięgnęła po niego Barcelona.

Rashford wypowiedział się o nowych kolegach z zespołu. "W tej drużynie jest mnóstwo talentu"

Podczas konferencji prasowej Anglik został zapytany o Lamine'a Yamala. Odpowiadając, nie owijał w bawełnę. - Yamal to ogromny talent. W ostatnim roku był jednym z najlepszych piłkarzy na świecie. Chcę grać z najlepszymi, a w tej drużynie jest mnóstwo talentu, widziałem to w ostatnich dniach. Mam nadzieję, że będę mógł mu pomóc, a on pomoże mi. To ekscytujące - powiedział.

W istocie Yamal szturmem wziął sezon 2024/2025. W wieku niespełna osiemnastu lat poprowadził FC Barcelonę do wygranych w Superpucharze Hiszpanii, Pucharze Króla oraz LaLiga. W 55 spotkaniach zdobył 18 bramek i zaliczył 25 asyst, stając się jednym z faworytów do wygrania Złotej Piłki. Zresztą największym wydarzeniem obecnego okienka transferowego w Katalonii było nie ściągnięcie Rashforda czy transfer Joana Garcii za 25 milionów euro, a oficjalne podpisanie nowego kontraktu przez Yamala.

Rashford wskazał kluczową osobę, która przekonała go do Barcelony

27-latek w rozmowie z dziennikarzami nie mówił wyłącznie o Yamalu i swoich kolegach. Wyraźnie dał też do zrozumienia, że jedną z najważniejszych postaci, które przekonały go do transferu, był obecny trener "Blaugrany".

- Hansi Flick był kolejnym kluczowym czynnikiem mojego przybycia. Rozmowy, które z nim przeprowadziłem, były bardzo pozytywne. Udowodnił, że jest jednym z najlepszych trenerów. Poprowadził młody zespół do tak udanego sezonu, a teraz wrócił do pracy, by osiągnąć jeszcze więcej - wytłumaczył.

Co piłkarz miał na myśli mówiąc, że Niemiec pragnie osiągnąć "jeszcze więcej"? Odpowiedź na to pytanie jest oczywista.

- Jeśli chodzi o Ligę Mistrzów, mam nadzieję, że w tym roku uda nam się ją wywalczyć. Gram w piłkę nożną, żeby wygrywać jak najwięcej, a ten puchar to oczywiście moje marzenie - powiedział Rashford, który został też zapytany o porównanie Premier League i LaLiga. - Jestem gotowy grać przeciwko hiszpańskim drużynom. Nie wiem, czy są lepsze czy gorsze, ale mam nadzieję, że te występy będą dla mnie przyjemnością - podsumował.

Marcus Rashford zasilił drużynę FC Barcelony w ramach wypożyczenia z Manchesteru United. Kontrakt został podpisany do 30 czerwca 2026 roku i zawiera opcję wykupu napastnika. Ponadto Barcelona zobowiązała się do zapłaty całej rocznej pensji piłkarza, a ta wynosić ma 15,6 miliona funtów za rok.