Pilny komunikat Barcelony o 20:03. Wycofują się!

FC Barcelona przygotowuje się do rozpoczęcia nowego sezonu La Liga. Chciałaby nawiązać do sukcesów z poprzednich rozgrywek - w kraju wygrała wówczas wszystko, co było do wygrania: mistrzostwo, puchar i superpuchar. Katalończycy do inauguracji mają niecały miesiąc. W środowy wieczór na ich stronie internetowej pojawił się niespodziewany komunikat. Ma związek z przygotowaniami do sezonu.

REKLAMA

Zobacz wideo Urban nie wytrzymał! "Czy ja się nie przesłyszałem?!"

Barcelona wszystko ogłosiła. "Klub został zmuszony..."

"Klub ogłasza, że został zmuszony do zawieszenia udziału w meczu zaplanowanym na najbliższą niedzielę w Japonii z powodu poważnego naruszenia umowy przez organizatora" - czytamy. Co dokładnie się stało? Katalończycy wytłumaczyli w dalszej części komunikatu:

"FC Barcelona ogłasza, że została zmuszona do zawieszenia udziału w meczu zaplanowanym na najbliższą niedzielę w Japonii z powodu poważnego naruszenia umowy przez organizatora. Klub rozważy jednak zmianę części letniej trasy w Korei Południowej, gdzie zaplanowano dwa mecze z FC Seoul (31 lipca) i Daegu FC (4 sierpnia), pod warunkiem spełnienia określonych warunków przez organizatora. Jeśli warunki te zostaną spełnione, klub uda się do Korei Południowej w najbliższych dniach. FC Barcelona ubolewa nad tym incydentem i jego wpływem na liczną społeczność fanów klubu w Japonii" - napisano.

O sprawie piszą już katalońskie media. "Mundo Deportivo" poinformowało, że klub miał wylecieć do Japonii w czwartek o 11:00, ale lot został odwołany. Cała trasa w Azji miała przynieść Barcelonie około 15 milionów euro. Nie wiadomo jakie straty spowoduje odwołanie konkretnego spotkania. W mediach pojawiły się też doniesienia, że organizator meczu najprawdopodobniej nie wywiązał się z umowy w kwestii finansowej