Oto co Lineker wypalił o Lewandowskim. Tego już nie cofnie

Już tylko godziny dzielą nas od momentu, kiedy FC Barcelona ogłosi transfer Marcusa Rashforda. Reprezentant Anglii i zawodnik Manchesteru City trafi do Katalonii na zasadzie wypożyczenia z obowiązkowym wykupem. Ma wzmocnić linię ataku Barcelony. Chociaż w Manchesterze przestał błyszczeć i brakuje tam dla niego miejsca, to Gary Lineker, były legendarny napastnik reprezentacji Anglii jest przekonany, że wszystkim stronom ten ruch wyjdzie na dobre.

Tak Gary Lineker podsumował Lewandowskiego. Jedno zdanie

Czy Rashford wygryzie Lewandowskiego? Ze słów Linekera można wywnioskować, że, ale na pewno Anglik będzie stanowił dla Polaka poważną konkurencję.

- Nawet jeśli Barça ma trzech napastników – Raphinhę, Lewandowskiego i Lamine'a - nie możesz oczekiwać, że zagrasz wszystkie spotkania od początku do końca. Lewandowski ma już najlepsze lata za sobą, chociaż to, co osiąga w swoim wieku, i tak jest godne podziwu - stwierdził Lineker w Sky Sports (tłumaczenie za portalem fcbarca.com).

- Podejrzewam, że Marcus poradzi sobie dobrze. Co się stało z zawodnikami, którzy opuścili Manchester? Ci, którzy odeszli, radzą sobie świetnie, we wszystkich miejscach spisują się niesamowicie dobrze. Więc jest coś nie tak w United w tym momencie, a zawodnicy, którzy się oddalili, zazwyczaj osiągają sukces. To dobry transfer dla Barcelony. Jeśli Marcus przyjedzie w swojej najlepszej formie, to będzie niesamowite. Już w Aston Villi był fantastyczny i może to powtórzyć w Barcelonie. Mam nadzieję, że tak się stanie - oceniła angielska legenda.

Marcus Rashford rundę wiosenną spędził na wypożyczeniu w Aston Villi. Zagrał w niej 17 meczów, w których strzelił cztery gole i zaliczył sześć asyst. Jesienią grał dla Manchesteru. W 24 meczach strzelił siedem goli i dorzucił trzy asysty.

Łącznie w całej karierze seniorskiej Rashford zagrał dla Manchesteru United 426 meczów we wszystkich rozgrywkach. Strzelił 138 goli i zanotował 79 asyst.