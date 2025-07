Zwrot akcji w bramce Barcelony. Nie tego się spodziewali

Jak będzie wyglądał "departament bramkarzy" w Barcelonie? Mistrz Hiszpanii rozpoczął działania od transferu Joana Garcii z Espanyolu za 25 mln euro - tutaj potrzebne było wpłacenie klauzuli wykupu. Poza tym Barcelona przedłużyła kontrakt z Wojciechem Szczęsnym o dwa kolejne sezony. Barcelona chętnie pozbyłaby się Marc-Andre ter Stegena, który ma jeszcze trzy lata ważnego kontraktu. Pojawił się jednak problem, bo Ter Stegen może przejść operację kręgosłupa, co wykluczy go z gry na około cztery miesiące. A co z Inakim Peną?

Zwrot ws. Peni. Poleci z Barceloną na obóz przygotowawczy do Azji

Hiszpański dziennik "Sport" informuje o zmianach, jakich dojdzie w kadrze Barcelony na przedsezonowe tournee do Azji. Pierwotnie w gronie bramkarzy miał znaleźć się Joan Garcia, Wojciech Szczęsny i Diego Kochen. Najnowsze wieści wskazują na to, że Amerykanin będzie przygotowywał się do sezonu z drużyną rezerw. Jego miejsce zajmie Inaki Pena, co może być pewnym zaskoczeniem, sugerując się doniesieniami z Hiszpanii z ostatnich tygodni.

"Jeśli nie nastąpią żadne zmiany w ostatniej chwili, Pena wyruszy w trasę po Azji. Obecnie nie ma możliwości, by Inaki opuścił Barcę w najbliższym czasie, dlatego trenerzy zdecydowali, że pojedzie on na tournee" - czytamy w artykule. Do tej pory Pena był przymierzany do takich klubów, jak Galatasaray czy Celta Vigo. Warto dodać, że umowa Peni z Barceloną wygasa w czerwcu przyszłego roku, więc to ostatnia okazja dla Barcelony, by cokolwiek zarobić na bramkarzu.

"Sport" dodaje, że dotychczasowe oferty, które otrzymał Pena, nie są dla niego satysfakcjonujące. "Okno transferowe kończy się 1 września, więc Pena ma jeszcze kilka tygodni na znalezienie nowego klubu. Jeśli w najbliższych godzinach pojawią się jakieś nowe informacje dot. jego przyszłość, Flick może wrócić do pierwotnego pomysłu" - piszą katalońscy dziennikarze.

Po poważnej kontuzji Marc-Andre ter Stegena z początku poprzedniego sezonu Pena wszedł do bramki Barcelony i zachował siedem czystych kont w 23 meczach. Na samym początku 2025 r. Pena spóźnił się na odprawę, po czym Flick w pełni postawił na Wojciecha Szczęsnego. Do tej pory Pena zagrał 45 meczów dla Barcelony, w których jedenaście razy kończył spotkanie "na zero" z tyłu.

Barcelona zagra cztery sparingi przed nowym sezonem ligi hiszpańskiej, odpowiednio z Vissel Kobe (27.07), Seoul FC (31.07), Daegu FC (04.08) i Como (10.08) w ramach Pucharu Gampera.

