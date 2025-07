Hiszpanie ujawniają rozmowę Flicka. Ważne wieści dla Lewandowskiego

Marcus Rashford w ciągu najbliższych kilku godzin oficjalnie zostanie nowym zawodnikiem FC Barcelony. Hiszpańskie media od jakiegoś czasu o tym trąbią a Fabrizio Romano nawet podał szczegóły umowy. "Barcelona przypieczętowała wszystkie dokumenty dotyczące transferu Rashforda, który ma trafić do Hiszpanii. Barcelona zapłaci 14 mln euro brutto w ramach wynagrodzenia plus premie uzależnione od występów. Marcus zgadza się na 15% obniżkę pensji, a Manchester United nie pokryje kosztów jego pensji. Opcja kupna wynosi 30 mln na czerwiec 2026 rok" - napisał w serwisie X.

Flick spotkał się z Rashfordem

Anglik może grać na skrzydle albo w linii ataku. W związku z tym zaczęto spekulować, czy nie zajmie miejsca Roberta Lewandowskiego. Teraz te wątpliwości rozwiewa kataloński "Sport", który ujawnia, że Hansi Flick - który był zwolennikiem tego transferu - porozmawiał z piłkarzem i przedstawił, czego od niego oczekuje.

"Flick rozmawiał w zeszły czwartek ze skrzydłowym United, który czekał na ten moment i zrezygnował z przeprowadzki do Arabii Saudyjskiej lub negocjacji z innymi czołowymi europejskimi klubami z powodu chęci noszenia koszulki Blaugrany. Niemiecki trener wyraził się jasno i wyjaśnił jego rolę w zespole. Musi on zasłużyć na miejsce w wyjściowym składzie, a co najważniejsze: musi poświęcić się dla drużyny, poprawiając swoją postawę w defensywie" - czytamy.

"Flick ostrzegł go, że Barca działa jak maszyna, w której każdy się broni i bierze na siebie odpowiedzialność, więc będą zmuszeni do dużej poprawy w tym aspekcie" - dodano.

Lewandowski może odetchnąć z ulgą

Jeśli chodzi o jego pozycję, to Niemiec wskazał na jakiem pozycji by go widział. "Jeśli chodzi o ofensywę, to również dano mu jasno do zrozumienia, że chodzi o to, aby grał na lewym skrzydle, a w rzadkich przypadkach jako centralny punkt w ofensywie" - pisze sport.es.

Zawodnik miał dać do zrozumienia, że jest gotowy, by walczyć w ataku jak i w obronie. "Wie, że będzie musiał zmienić swoje nastawienie na boisku. I przyznaje, że będzie musiał zapracować na miejsce w składzie, ponieważ dziś są zawodnicy, którzy zasłużyli na nie po wyjątkowym występie w zeszłym sezonie. Flick był bardzo zadowolony z przemówienia i wyraził zgodę na podpisanie kontraktu" - zakończono.

Marcus Rashford nie był pierwszym wyborem Deco. Barcelona usilnie chciała sprowadzić Nico Williamsa, ale ten wybrał przedłużenie kontraktu z Athletikiem Bilbao. Następnym wyborem był Luis Diaz, ale do walki dołączył Bayern, który proponuje lepsze pieniądze.