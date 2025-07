Wiadomo, co czeka ter Stegena. Hiszpanie ogłaszają scenariusze

Sytuacja Marc-Andre ter Stegena w Barcelonie znacznie się pogorszyła. Jeszcze kilka tygodni temu Niemiec mówił z nieskrywaną pewnością, że na kolejny sezon Barcelona ma dwóch bramkarzy - jego oraz Inakiego Penę. Teraz wiadomo już, że Barcelona sprowadziła Joana Garcię z Espanyolu za 25 mln euro, a także przedłużyła kontrakt z Wojciechem Szczęsnym o dwa kolejne sezony. Ter Stegen ma jeszcze ważną umowę z Barceloną przez trzy lata, przez co należy mu się łączna pensja w wysokości 42 mln euro. Jak wygląda jego sytuacja?

Ter Stegen przejdzie operację? To może oznaczać problemy Barcelony

Kataloński dziennik "Sport" poinformował, że Ter Stegen nadal nie trenował z zespołem, ponieważ zmaga się z problemami z plecami. Dziennikarze piszą wprost, że Niemiec może przejść operację, co potencjalnie wykluczy jego transfer w najbliższym czasie. Ter Stegen pauzowałby wtedy przez cztery miesiące, więc co najmniej do końcówki listopada. Jednocześnie to ułatwi Barcelonie rejestrację Joana Garcii, bo przez poważną kontuzję klub może wykorzystać 80 proc. wynagrodzenia Ter Stegena.

Ter Stegen nie trenował ani razu z zespołem Barcelony na boisku i cały czas przebywał na siłowni. Wcześniej radio COPE podawało, że zespół medyczny Barcelony wskazał Ter Stegenowi dwie opcje do rozwiązania obecnej sytuacji zdrowotnej - operacja lub czekanie. Oczekiwanie wiązałoby się ze sporym zagrożeniem.

Czy Barcelona zarejestruje Rashforda? Operacja Ter Stegena może nie wystarczyć

Operacja Ter Stegena może nieco skomplikować plany Barcelony na rynku transferowym. Niemiec jest jednym z najlepiej zarabiających zawodników w kadrze Hansiego Flicka. O ile operacja pozwoli klubowi na zarejestrowanie Garcii, to nie będzie jasne, czy to wystarczy, by zarejestrować też Marcusa Rashforda. Transfer Anglika w ramach wypożyczenia z Manchesteru United powinien zostać potwierdzony przez Barcelonę w środę.

Ter Stegen gra dla Barcelony od lipca 2014 r., kiedy to odszedł z Borussii Moenchengladbach za 12 mln euro. W tym czasie niemiecki bramkarz zagrał ponad 420 meczów dla Barcelony we wszystkich rozgrywkach, a także wygrał blisko 20 trofeów z zespołem z Katalonii.

Gdyby Ter Stegen przeszedł operację, to Niemiec opuści resztę obozu przygotowawczego, w trakcie którego Barcelona zagra sparingi z Vissel Kobe (27.07), Seoul FC (31.07), Daegu FC (04.08), a także z Como 1907 (10.08) w ramach Pucharu Gampera.

