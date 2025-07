25 mln euro - tyle Barcelona zapłaciła tego lata za swój pierwszy - i jak na razie jedyny - transfer tego lata. Katalończycy niespodziewanie kupili Joana Garcię z Espanyolu, dokonując wzmocnienia na pozycji bramkarza, mimo że kontrakt przedłużył Wojciech Szczęsny, a w klubie są też jeszcze Marc-Andre ter Stegen oraz Inaki Pena.

Jak się okazało, transfer Garcii do Barcelony zaskoczył nie tylko kibiców, ale też zawodników Espanyolu. W rozmowie na Twitchu z hiszpańskim dziennikarzem - Javierem de Haro - opowiedział o tym nowy numer jeden w bramce Espanyolu, czyli Angel Fortuno.

- Nic o tym nie wiedziałem. Oczywiście poziom Joana sprawiał, że mogliśmy się domyślać, że odejdzie, ale nie mieliśmy pojęcia, gdzie. Cóż, to jego wybór. Życzę mu wszystkiego najlepszego, ale tego samego nie mogę powiedzieć o jego nowym klubie - powiedział Fortuno.

- Spędziliśmy ze sobą wiele czasu na treningach i widziałem, jak dobry był. Ale nigdy nie mówił o transferze do Barcelony. Wiele osób było tym naprawdę zaskoczonych. To był szok - dodał Hiszpan. Fortuno stwierdził też, że gdyby to on otrzymał taką ofertę, nigdy by jej nie przyjął ze względu na swój związek z Espanyolem, którego jest wychowankiem.

FC Barcelona sezon 2025/26 rozpocznie 16 sierpnia wyjazdowym meczem z Mallorcą. Pierwsze derby zaplanowane zostały na 4 stycznia i odbędą się one na stadionie Espanyolu. Rewanż w tym momencie zaplanowany jest na 12 kwietnia.