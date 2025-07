42 gole i trzy asysty - tak wyglądał sezon 2024/25 w wykonaniu Roberta Lewandowskiego. Był to solidny wynik, a przecież pamiętajmy, że w końcówce doznał on kontuzji. Nieuniknione jest jednak to, że zbliża się koniec kontraktu Polaka, dlatego może się okazać, że już w nadchodzących rozgrywkach będzie grał mniej, niż dotychczas. Plusem jest jednak to, że sprowadzony z Manchesteru United Marcus Rashford, nie jest rozpatrywany jako napastnik.

Były dyrektor sportowy zabrał głos ws. Lewandowskiego. Długo trzymał to w tajemnicy

Lewandowski dokładnie za miesiąc będzie obchodził 37. urodziny. Jest piłkarzem FC Barcelony od trzech lat, kiedy został wykupiony z Bayernu za 45 mln euro. Były dyrektor sportowy, który sprowadzał go wówczas do klubu, Jordi Cruyff ujawnił, że wcale nie było to łatwe zadanie. - Kiedy podpisujesz kontrakt z napastnikiem, musisz sprowadzić kogoś, kto pobudzi publiczność i wzbudzi zaufanie. Mocno liczyła się wówczas opinia prezydenta, ponieważ szukaliśmy piłkarza, który będzie miał wpływ na boisku i poza nim - przekazał w rozmowie ze "Sportem".

Na tym jednak nie poprzestał, gdyż docenił Polaka. - Muszę powiedzieć, że transfer Lewandowskiego został przeprowadzony, ponieważ naprawdę jego marzeniem było przybycie do Barcy. Starał się ułatwić absolutnie wszystko. To jest trochę szczęście: kiedy piłkarze słyszą 'Barca', oczy zaczynają im błyszczeć w 99 proc. przypadków - dodał.

Duże nadzieje pokłada w nim za to obecny DS Deco, który nie miał planów, by sprowadzić w lecie nowego napastnika do zespołu. - Mamy Roberta Lewandowskiego. On gra na pozycji "9", więc nie jest to pozycja, na której nam zależy - powiedział wprost, czym dał do zrozumienia, że w klubie wciąż, że błyśnie formą również w kolejnym sezonie.

"AS" stwierdził w ostatnim artykule, że transfer Lewandowskiego okazał się większym sukcesem, niż początkowo przewidywano. Podkreślał, że strzelił on 101 goli w 147 meczach i zdobył niemal wszystkie trofea poza Ligą Mistrzów.

- Niewielu, bardzo niewielu wierzyło, że Lewandowski wypełni kontrakt z Barceloną, kiedy kataloński klub. (...) Cztery lata wydawały się zbyt długie i od razu pojawiły się spekulacje o skróceniu tego okresu i wyjeździe do Stanów Zjednoczonych lub Arabii Saudyjskiej. Lewandowski pokonał jednak pesymistów - czytamy.

FC Barcelona lada moment rozpocznie Asian Tour, podczas którego rozegra trzy sparingi. Pierwszy odbędzie się 27 lipca, kiedy zmierzy się z japońskim Kobe.