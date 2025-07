Wiadomo, ile pieniędzy zarobiła firma "Lewego". To nie żart

Robert Lewandowski znany jest przede wszystkim jako piłkarz. Nie każdy jednak zdaje sobie sprawę, że jest także działającym na szeroką skalę biznesmenem. - Dla mnie priorytetem jest gra, a na biznes jest czas w wolnych chwilach. Oczywiście piłka kiedyś się skończy, ale to jeszcze nie jest ten czas, żeby w pełni zaangażować się w to, co będzie po zakończeniu mojej aktywności - mówił w 2022 r. sam napastnik w wywiadzie dla "Forbesa". Mimo to skala działalności Lewandowskiego jest imponująca. Posiada on udziały m.in. w spółce RL Management oraz w firmie LS Investments, posiada agencję marketingową Stor9_ czy własną restaurację Nine's. Ważnym biznesem jest też agencja mediowa RL Media.

Biznes Lewandowskiego z rekordowym przychodem. Jest jeden haczyk

49 proc. udziałów ma w niej należąca do Lewandowskiego spółka 5in9 Global. Pozostałe 51 proc. udziałów posiada natomiast dom mediowy Value Media należący do holdingu Group One. Agencja została uruchomiona w 2017 r. i zajmuje budowaniem strategii komunikacyjnych marek. A jak wyglądają jej wyniki finansowe?

Jak podał portal wirtualnemedia.pl w 2024 r. zanotowała najwyższe przychody w historii. Sięgnęły one 162,94 mln zł. Rok wcześniej wyniosły 126,37 mln. To wzrost o 28,9 proc. Źródło zaznacza jednak, że prawie wszystkie wpływy RL Media pochodzą od Salestube, innej spółki wschodzącej w skład Group One (drugiego współwłaściciela).

Zysk agencji Lewandowskiego znów zmalał. Piszą o tym wprost

Problemem agencji jest jednak to, że jej wydatki operacyjne zwiększyły się w tempie identycznym do przychodów - o 28,9 proc. i wyniosły 162,56 mln zł. W związku z tym, a także przy wzroście kwoty podatku dochodowego, zysk netto agencji zmalał ze 175,5 do 139,2 tys. zł.

Już rok temu to samo medium informowało, że zysk RL Media w 2023 r. zmniejszył się o połowę - wówczas z 490,8 do 324,6 tys. zł. Teraz wirtualnemedia.pl podkreślają, że zysk agencji jest "dalej niewielki".