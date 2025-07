Absolutny hit transferowy Barcelony! Romano podał wszystkie szczegóły

"Barcelona zdecydowała się podpisać kontrakt z 27-letnim Marcusem Rashfordem, aby wzmocnić linię ataku tego lata. Po tym jak Nico Williams powiedział "nie" i wysokich żądaniach Liverpoolu za Luisa Diaza - jak donosi Mundo Deportivo, Barcelona zdecydowanie wybrała Marcusa Rashforda, trzeciego na liście, który wykazał największe zainteresowanie grą na Spotify Camp Nou, z ciągłymi ukłonami w stronę drużyny i jej gwiazd" - pisał w niedzielę rano hiszpański dziennik "Mundo Deportivo".

REKLAMA

Zobacz wideo Urban nie wytrzymał! "Czy ja się nie przesłyszałem?!"

Marcus Rashford w FC Barcelonie!

Ci kibice, którzy chcieli Rashforda w FC Barcelonie i tak mogli mieć obawy. Przecież kilka tygodni temu wydawało się pewne, że Nico Williams trafi do FC Barcelony. Tymczasem na ostatniej prostej, piłkarz podjął decyzję o zostaniu w Athletic Bilbao. Teraz Fabrizio Romano, znany dziennikarz specjalizujący się w transferach potwierdził transfer Rashfroda. Zdradził też wszystkie jego szczegóły.

"Barcelona przypieczętowała wszystkie dokumenty dotyczące transferu Rashforda, który ma trafić do Hiszpanii. Barcelona zapłaci 14 mln euro brutto w ramach wynagrodzenia plus premie uzależnione od występów. Marcus zgadza się na 15% obniżkę pensji, a Manchester United nie pokryje kosztów jego pensji. Opcja kupna wynosi 30 mln na czerwiec 2026 rok" - napisał Romano w serwisie X.

Marcus Rashford rundę wiosenną spędził na wypożyczeniu w Aston Villi. Zagrał w niej 17 meczów, w których strzelił cztery gole i miał sześć asyst. Jesienią grał dla Manchesteru United. W 24 meczach strzelił siedem goli i miał trzy asysty. Łącznie dla tego klubu zagrał aż 426 meczów we wszystkich rozgrywkach. Strzelił 138 goli i miał 79 asyst.

"Rashford całą dotychczasową karierę spędził w Manchesterze United, którego jest wychowankiem. Sytuacja skrzydłowego na Old Trafford zmieniła się, gdy do klubu trafił Ruben Amorim. Mimo początkowego bardzo dobrego startu 27-latek został odsunięty od drużyny po meczu z Viktorią Pilzno i nie uwzględniano go w planach na przyszłość. Amorim, próbujący odbudować dawną chwałę Manchesteru, jasno dał do zrozumienia, że nie widzi miejsca dla reprezentanta Anglii" - pisał o Rashfordzie Filip Macuda ze Sport.pl.

Zobacz także: Nowe porządki w reprezentacji Polski. "Zwrócę się do piłkarzy: przestańcie się..."

Rashford o miejsce w składzie Barcelony będzie rywalizował z Raphinhą, który w ubiegłym sezonie grał na lewym skrzydle. Anglik może też zastąpić Roberta Lewandowskiego na środku ataku.

FC Barcelona wznowi sezon 16 sierpnia (godz. 19.30) od wyjazdowego meczu z Mallorcą.