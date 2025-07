Media: Flick ma nowy priorytet transferowy. "Brakujący element"

FC Barcelona jeszcze nie zaczęła nowego sezonu, ale już myśli o tym, żeby był równie dobry jak ten, który zakończyła wygraniem mistrzostwa, pucharu kraju i superpucharu Hiszpanii. W Lidze Mistrzów odpadła dopiero w półfinale z Interem Mediolan. Jednym z bohaterów tamtego dwumeczu był Denzel Dumfries. Czy wkrótce dołączy do Barcelony? Nowe wieści przekazały hiszpańskie media.

Wielki transfer na horyzoncie? Flick znalazł "brakujący element"

"Według informacji 'Fichajes', po sfinalizowaniu transakcji za Marcusa Rashforda, Flick poprosił klub o priorytetowe potraktowanie podpisania kontraktu z Denzelem Dumfriesem z Interu Mediolan. Serwis wspomina, że Flick uważa prawą flankę za jeden z najbardziej wrażliwych obszarów w swoim składzie. Obecnie na tej pozycji występuje Jules Kounde, ale nie jest on naturalnym prawym obrońcą" - czytamy na stronie barcauniversal.com.

Według medialnych doniesień to transfer, który jest o tyle atrakcyjny, co równie pilny. Okazuje się bowiem, że w kontrakcie Dumfriesa zawarta jest klauzula odejścia wynosząca 25 milionów euro. Obowiązuje ona do końca lipca, więc Barcelona nie ma wiele czasu.

"Po upływie tego terminu Inter Mediolan będzie mógł ustalić własną cenę, a doniesienia sugerują, że już wycenili zawodnika na 40 milionów euro. Komplikuje to sytuację Barcelony, zwłaszcza biorąc pod uwagę dobrze znane trudności finansowe klubu" - czytamy.

Czas pokaże, czy Barcelona rzeczywiście sięgnie po bocznego obrońcę reprezentacji Holandii. Co istotne - Flick ma postrzegać go jako "brakujący element" swojego zespołu. Dumfries od 2021 roku gra dla Interu i w 179 meczach w jego barwach zdobył aż 22 gole i zaliczył 26 asyst. To ponadprzeciętny wynik, biorąc pod uwagę fakt, że mówimy o obrońcy.