Dogadali się! Transferowa bomba Barcelony, co za wieści dla Lewandowskiego

FC Barcelona od początku okienka pracuje nad wzmocnieniem linii ataku. Wydawało się, że do Katalonii przeniesie się w końcu Nico Williams, ale ten sensacyjnie wybrał przedłużenie kontraktu z Athletikiem Bilbao. W Hiszpanii głośno mówiło się też o chęci pozyskania Luisa Diaza z Liverpoolu, ale tam na przeszkodzie miały stanąć pieniądze.

Media: Marcus Rashford piłkarzem Barcelony!

Nieco mniej mówiło się o Marcusie Rashfordzie z Manchesteru United, aczkolwiek ten temat też był obecny w hiszpańskich mediach. I jak się okazuje, to właśnie Anglik zostanie nowym piłkarzem "Dumy Katalonii"! O godzinie 16:03 włoski dziennikarz Fabrizio Romano opublikował swoje słynne "here we go". Oznacza to, że transfer jest już w zasadzie przesądzony.

Według Romano osiągnięto "wstępne ustne porozumienie między wszystkimi stronami", a Barcelona "planuje przeprowadzenie badań medycznych w ciągu najbliższych dni". Według Romano nie będzie to jednak transfer definitywny, a wypożyczenie z opcją wykupu. "Szczegóły zostaną sfinalizowane dzisiaj, po czym Manchester United zatwierdzi jego podróż do Hiszpanii" - czytamy na koncie Romano w serwisie X.

Marcus Rashford rundę wiosenną spędził na wypożyczeniu w Aston Villi. Zagrał w niej 17 meczów, w których strzelił cztery gole i zaliczył sześć asyst. Jesienią grał dla Manchesteru. W 24 meczach strzelił siedem goli i dorzucił trzy asysty.

Łącznie w całej karierze seniorskiej Rashford zagrał dla Manchesteru United 426 meczów we wszystkich rozgrywkach. Strzelił 138 goli i zanotował 79 asyst.