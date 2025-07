Niesamowite, jak madrycki dziennik podsumował Lewandowskiego

Robert Lewandowski niedawno rozpoczął przygotowania do czwartego sezonu w barwach FC Barcelony. W mediach społecznościowych co rusz pojawiają się zdjęcia i nagrania, na których polski napastnik wykonuje ćwiczenia. Fani wręcz nie mogą nadziwić się kondycji fizycznej i sile, jaką dysponuje on w wieku niespełna 37 lat. Uznania nie kryją także hiszpańskie media. Nad długowiecznością Lewandowskiego pochylił się ostatnio dziennik "AS".

Lewandowski zawstydził niedowiarków. "AS" przyznał to otwarcie: "Pokonał pesymistów"

W piątkowym artykule pojawił się wręcz zadziwiający tytuł: "Lewandowski przeciwko wieszczom zagłady". O kim mowa? Z dalszej części tekstu dowiadujemy się, że chodzi o tych, którzy wątpili, że Polak dotrwa w FC Barcelonie do końca trwania umowy. - Niewielu, bardzo niewielu wierzyło, że Robert Lewandowski wypełni kontrakt z Barceloną, kiedy kataloński klub zapłacił za niego 45 milionów dolarów Bayernowi w 2022 roku. Polak miał wtedy 34 lata. (...) Cztery lata wydawały się zbyt długie i od razu pojawiły się spekulacje o skróceniu tego okresu i wyjeździe do Stanów Zjednoczonych lub Arabii Saudyjskiej. Lewandowski pokonał jednak pesymistów - czytamy.

"AS" stwierdził nawet, że transfer Lewandowskiego okazał się większym sukcesem, niż początkowo przewidywano. Podkreślał, że Polak strzelił 101 goli w 147 meczach i zdobył niemal wszystkie trofea poza Ligą Mistrzów. Mimo to nawet w samym klubie co jakiś czas pojawiały się głosy, że powinien odejść.

Hiszpanie ogłaszają ws. Lewandowskiego. "Nie będzie nietykalny"

Gazeta przytoczyła nawet sytuację sprzed dwóch sezonów. Wówczas Lewandowski popadł w niełaskę u ówczesnego trenera - Xaviego Hernandeza. Ujawniono wtedy nawet przecieki, że ten chciał pozbyć się naszego napastnika z zespołu. - Odkąd przybył do Barcelony, jego wiek budził wątpliwości. Nie tylko wśród opinii publicznej. To sam Xavi powiedział Laporcie, że nie może aspirować do powrotu do elity z napastnikiem, który nie jest już w stanie rozpocząć pressingu. Flick obalił tę teorię - zauważył "AS".

To właśnie poprzedni sezon - pierwszy za kadencji Hansiego Flicka okazał się dla Lewandowskiego najlepszy od czasu przybycia do Hiszpanii. Czy w następnym również zachowa wysoki status w drużynie prowadzonej przez niemieckiego szkoleniowca? Tu dziennikarze są bardziej ostrożni. - Lewandowski nadal będzie odgrywał wiodącą rolę w Barcelonie, ale nie będzie nietykalny. Flick pokazał mu już w zeszłym roku, że nie ma żadnych oporów przed zmienianiem go, pomimo imponującego CV. Celem trenera jest, aby w kolejnym roku Polak prezentował optymalną formę przez cały sezon - podsumowano.