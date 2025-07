Barcelona dopiero go kupiła, a teraz takie wieści. Romano ujawnia

Roony Bardghji w poniedziałek zjawił się w klubowej siedzibie FC Barcelony, z którą już oficjalnie podpisał kontrakt. Młodzieżowy reprezentant Szwecji dołączył z FC Kopenhagi za zaledwie 2,5 mln euro. Jego umowa ma obowiązywać do końca czerwca 2029 roku. Transfer co prawda budzi pewne wątpliwości, ale kolejne działania władz klubu pokazują, że te nie boją się na niego stawiać.

Barcelona ledwo sprowadziła Bardghjiego. Już chcieliby jego... brata

19-latek uchodzi co prawda za olbrzymi talent, przebojem wszedł do pierwszej drużyny FC Kopenhagi, ale ostatni sezon musiał całkowicie spisać na straty. Wszystko przez zerwanie więzadeł krzyżowych. Poważna kontuzja sprawiła, że w zakończonych rozgrywkach rozegrał raptem sześć spotkań i do teraz nie wrócił do gry. FC Barcelona nie spieszy się jednak z wprowadzaniem go do pierwszego zespołu i jak na razie wcieliła go do drużyny rezerw - Barcy Atletic (choć póki co Bardghji trenuje pod okiem Hansiego Flicka wraz z pierwszym zespołem). Wkrótce młodzian może doczekać się też wyjątkowego wsparcia.

Do klubu miałby przyjść jego młodszy brat - Rayan, o czym poinformował Fabrizio Romano. - Barcelona pracuje teraz również nad pozyskaniem Rayana Bardghjiego.15-letni brat Roony'ego znajduje się na liście transferowej Barcelony z powodu wygasającego kontraktu z FC Kopenhagą. W listopadzie skończy 16 lat, a wiele klubów jest zainteresowanych jego pozyskaniem. Kopenhaga także próbuje dojść do porozumienia w sprawie nowej umowy - podał dziennikarz na platformie X

Rayan Bardghji już spotkał się z Laportą. Wkrótce dołączy do brata?

Obecnie Rayan Bardghji jest zawodnikiem juniorskiej drużyny FC Kopenhagi, gdzie gra głównie na lewym skrzydle. Na co dzień występuje w lidze duńskiej do lat 17. Zaliczył też kilka występów w reprezentacji Szwecji U-16.

Jak podało "Mundo Deportivo", Rayan Bardghji miał już nawet okazję spotkać się z Joanem Laportą i zwiedzić klubowe obiekty FC Barcelony. Odbyło się to oczywiście przy okazji podpisania kontraktu z Roonym. Już wtedy działacze katalońskiego klub mieli skorzystać z okazji i przeprowadzić pierwsze rozmowy ws. ewentualnego transferu.