To tam będzie grał Lewandowski. Hiszpanie ujawniają

Do niedawna Camp Nou był największym stadionem piłkarskim w Europie, który mógł pomieścić nawet 99 354 osób. Jednak od maja 2023 roku Barcelona musiała przenieść się na Estadi Olimpic de Montjuic, bo w ich "domu" rozpoczęła się budowa. Początkowo mówiło się, że modernizacja będzie sfinalizowana pod koniec zeszłego roku, jednak rzeczywistość jest zupełnie inna.

Problem FC Barcelony z Camp Nou. Wydano komunikat

Kiedy wydawało się, że wszystko zmierza ku końcowi, znów pojawiły się problemy. Jakiś czas temu zaplanowano, że otwarcie stadionu odbędzie się 10 sierpnia, podczas meczu o Trofeum Joana Gampera. Ostatecznie klub musiał odłożyć huczne plany i z nich zrezygnować, co poinformował w komunikacie. "Decyzja ta wynika z faktu, że prace niezbędne do spełnienia wymogów rozporządzenia w sprawie procedur interwencji samorządów w zakresie robót budowlanych uniemożliwiły zakończenie procedur wymaganych do udzielenia pierwszej licencji" - czytamy.

"Biorąc pod uwagę skalę wykonanych prac, nie udało się spełnić wszystkich warunków określonych w przepisach regulujących tę licencję, mimo że klub zamierzał ponownie otworzyć przebudowany stadion sektor po sektorze" - dodano.

Klub poinformował, iż ściśle współpracuje z Radą Miasta Barcelony i odpowiednimi władzami, aby "poczynić postępy w realizacji poszczególnych wymogów i poinformuje swoich członków i kibiców o wszelkich nowych ustaleniach dotyczących daty powrotu". Ponadto podkreślono, że Puchar Gampera odbędzie się na Estadi Johan Cruyff. Ponadto Mundo Deportivo donosi, że klub pracuje nad planem B, czyli powrotem na Montjuic.

Tak wygląda nowy "dom" Lewandowskiego

Przy okazji FC Barcelona umieściła nagrania z nowego Camp Nou, gdzie widać, jak wygląda "nowy dom" Roberta Lewandowskiego, Wojciecha Szczęsnego i pozostałych piłkarzy Dumy Katalonii.

Na fotografiach widać kontrast między niedokończonymi częściami stadionu a tymi, gdzie już są nawet zaznaczone numery czy wyjście do tunelu. Całe nagranie można znaleźć na stronie FC Barcelony.

