Marc-Andre ter Stegen, pomimo przyjścia Joana Garcii i przedłużenia kontraktu z Wojciechem Szczęsnym, wciąż pozostaje graczem FC Barcelony. Zdaniem hiszpańskich mediów niemiecki bramkarz nie może już liczyć na regularną grę, a władze klubu miały nakłaniać go do odejścia. Teraz jednak może być z tym problem. Kataloński "Sport" ujawnił, że ter Stegen zmaga się obecnie z bólem pleców i być może będzie musiał poddać się operacji. A to mocno skomplikowało plany FC Barcelony.

Tak FC Barcelona chce "wykorzystać" kolejny uraz ter Stegena. Hiszpanie ujawnili plan

Z jednej strony kontuzja ter Stegena sprawia, że trudniej będzie znaleźć chętnego, który chciałby podpisać z nim kontrakt. Z drugiej, jeśli Niemiec pozostanie w FC Barcelonie, ta nie będzie mogła zarejestrować Joana Garcii i Wojciecha Szczęsnego do rozgrywek LaLiga. Niemiec posiada bardzo wysoki kontrakt, a na ten moment wydatki FC Barcelony nie mieszczą się w limitach finansowego fair play. Według "Mundo Deportivo" władze klubu znalazły jednak wyjście z tej sytuacji.

Jeśli absencja ter Stegena rzeczywiście będzie miała wynieść cztery miesiące lub więcej, FC Barcelona mogłaby skorzystać z przepisów La Liga dotyczących długotrwałych kontuzji. Chodzi o dokładnie te same przepisy, które umożliwiły zakontraktowanie Wojciecha Szczęsnego w październiku zeszłego roku, gdy ter Stegen doznał urazu kolana. Dzięki nim FC Barcelona będzie mogła zarejestrować dodatkowego gracza, pod warunkiem że jego zarobki nie będą przekraczały 80 proc. pensji pauzującego ter Stegena.

Złe wieści dla Wojciecha Szczęsnego. Chodzi o rejestracje. Jest drugi w kolejce

Tym razem na tej zasadzie skorzystałby jednak nie Szczęsny, a Joan Garcia. Według "Mundo Deportivo" to on zostanie zarejestrowany w pierwszej kolejności. Były reprezentant Polski nadal będzie musiał poczekać. - Sytuacja polskiego bramkarza zostanie unormowana później dzięki innym planowanym transakcjom finansowym. Nie jest to powód do obaw - zapewniali dziennikarze.

Czasu, by zarejestrować Szczęsnego, pozostaje jeszcze relatywnie dużo. Sezon LaLiga startuje dopiero 17 sierpnia. FC Barcelona ma zatem na to jeszcze cały miesiąc.