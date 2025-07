Hiszpanie ogłaszają: oto nowa rola Szczęsnego w Barcelonie. Tak go nazwali

Sezon La Liga zbliża się wielkimi krokami, a FC Barcelona za niespełna miesiąc rozegra pierwszy mecz. Czy Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny powtórzą znakomity sezon 2024/25? Wówczas kataloński zespół wygrał mistrzostwo, puchar i superpuchar kraju. W nowych rozgrywkach rola polskiego bramkarza może być nieco inna, niż w poprzednich. Wszystko przez transfer Joana Garcii.

Szczęsny wychwalany w Katalonii. Został "ojcem chrzestnym"

"Szczęsny, luksusowy ojciec chrzestny Joan Garcii. Polski bramkarz i bramkarz z Sallent stali się nierozłączni w pierwszych sesjach przedsezonowych" - głosi kataloński "Sport", opisując pierwsze dni współpracy duetu bramkarzy Barcelony na nowy sezon.

Garcia, który trafił do FC Barcelony z rywala zza miedzy - Espanyolu - szybko zaadaptował się do warunków panujących w bardziej utytułowanym katalońskim klubie. Co więcej - jak przekonuje dziennik, spora w tym rola Szczęsnego.

"W tych pierwszych sesjach przedsezonowych Wojciech Szczęsny i Joan Garcia są nierozłączni. Polski bramkarz pełni rolę korepetytora dla byłego gracza Espanyolu i jest kluczowy w jego adaptacji do Barçy. Dowodem na ten związek między dwoma bramkarzami była scena uchwycona przez dziennikarza Victora Navarro podczas czwartkowego treningu. Po świetnej obronie zawodnika z Sallent, natychmiastową reakcją "Teka" było wylewne oklaskiwanie akcji kolegi z drużyny. Gest, który pokazuje wspaniałą atmosferę sportowej rywalizacji między dwoma bramkarzami, którzy będą grać w parze w przyszłym sezonie, a także dobre nastawienie Szczęsnego" - czytamy.

Katalońscy dziennikarze zdają się być zachwyceni podejściem Szczęsnego, ale nie są nim zaskoczeni. Podkreślają, że już w poprzednich rozgrywkach z dużą pokorą przyjmował do wiadomości fakt, że po podpisaniu przez niego kontraktu, to Inaki Pena był podstawowym bramkarzem.

Pierwszy mecz FC Barcelony w nowym sezonie zostanie rozegrany już 16 sierpnia. Będzie to wyjazdowe starcie z Mallorcą.