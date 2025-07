Nagrali to! Tak Szczęsny potraktował nowego bramkarza FC Barcelony

Do tej pory FC Barcelona dokonała jednego, ale bardzo znaczącego transferu. Do klubu trafił Joan Garcia, za którego Barcelona wpłaciła klauzulę wykupu w wysokości 25 mln euro, którą miał zapisaną w kontrakcie z Espanyolem. Garcia zaliczył osiem czystych kont w poprzednim sezonie ligi hiszpańskiej, po czym doczekał się pochwały od Wojciecha Szczęsnego. - Chcę szczególnie pochwalić Joana. Uważam, że to najlepszy bramkarz w lidze w tym sezonie. Przed nim świetlana przyszłość - opowiadał polski bramkarz. Teraz ten duet będzie rywalizował o miejsce w wyjściowym składzie Barcelony.

Szczęsny oklaskiwał Joana Garcię na treningu. "Mój bramkarz"

W czwartek piłkarze Barcelony odbyli kolejną jednostkę treningową. Znów na niej zabrakło Marc-Andre ter Stegena, który pozostał na siłowni i trenuje indywidualnie, mając cały czas problemy z plecami. Na murawie pojawiło się trzech bramkarzy - Inaki Pena, Wojciech Szczęsny i Joan Garcia. Nowy nabytek Barcelony błysnął w jednej z sytuacji, gdy znakomicie interweniował. Po tej sytuacji Szczęsny zaczął oklaskiwać Hiszpana.

W komentarzach kibiców nie zabrakło odniesień do Ter Stegena, ale też pochwał dla Szczęsnego. "To jest różnica. Szczęsny wspiera młodszych, a Ter Stegen tylko nakłada na nich presję", "to jest mój bramkarz", "przedłużenie kontraktu ze Szczęsnym to najlepsza decyzja, to dobry człowiek, który pomoże koledze", "Szczęsny jest świetnym przykładem dla młodych, wspiera ich i daje im poczucie bezpieczeństwa" - czytamy pod wpisem Victora Navarro, dziennikarza radia COPE na portalu X.

- Czuję się bardzo dobrze, uważam się za osobę, która szybko się uczy. Chętnie stawię czoła wyzwaniu. Oczywiście w takim zespole, jak ten, jest konkurencja, ale musi być. To jest zdrowe. Między bramkarzami istnieje szczególna więź, której nie ma na innych pozycjach. Wymagania, jakie są nam stawiane, sprawiają, że wszyscy stajemy się lepsi. Mam nadzieję, że to ja będę mógł pomóc drużynie, grając - mówił Garcia w wywiadzie po transferze do Barcelony.

Hiszpanie przypominają, że doszło już do spotkania między Ter Stegenem a Flickiem, na którym trener Barcelony przekazał, iż będzie liczył w tym sezonie na Garcię i Szczęsnego, a nie na Niemca. "Flick uświadomił mu, że Garcia jest jego podstawowym bramkarzem, a Szczęsny rezerwowym. Co oznacza, że od samego początku Ter Stegen nie będzie miał miejsca w kadrze" - czytamy.

Przed Barceloną cztery mecze towarzyskie przed nowym sezonem - Vissel Kobe (27.07), Seoul FC (31.07) i Daegu FC (04.08). Wciąż niepotwierdzony jest termin meczu o Puchar Gampera, w którym Barcelona najpewniej zagra z Como. To spotkanie ma się odbyć na Estadi Johan Cruyff, a więc na stadionie o pojemności sześciu tys. miejsc.