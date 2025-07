-0,

To brutalny cios dla lojalnego kapitana. Zawsze był z klubem, nawet gdy sprawy szły źle. A teraz, gdy wraca po skomplikowanej kontuzji, nie dają mu nawet szansy na walkę o miejsce w składzie - mówił oburzony Rene Adler w sprawie Marca-Andre ter Stegena. I okazuje się, że nie tylko Niemcowi nie podoba się to, jak FC Barcelona traktuje jego rodaka.

Ivan Rakitić reaguje na zamieszanie wokół bramkarzy FC Barcelony. To Marc-Andre ter Stegen powinien być numerem jeden

Głos w sprawie zabrał też Ivan Rakitić, który uznał działanie katalońskiego klubu za dość niezrozumiałe. Wytypował, kto powinien stać w bramce w kolejnym sezonie. Jego zdaniem to miejsce należy się 33-letniemu golkiperowi, mimo że ma naprawdę silną konkurencję w postaci Joana Garcii czy Wojciecha Szczęsnego. - Dla mnie sprawa jest jasna. Garcia to dobry bramkarz z dużym talentem. Ale rywalizuje z Markiem. Jeśli będę miał w zespole ter Stegena, to on właśnie będzie grał. To oczywiste - podkreślał Chorwat w rozmowie z katalońskim "Sportem".

Podał jeszcze jeden argument, który przemawia za kandydaturą Niemca na numer jeden w bramce Barcelony. - Jest kapitanem, cieszy się szacunkiem wszystkich i jest bardzo ważny - dodawał Rakitić. Ocenił, że przed Flickiem trudny orzech do zgryzienia. - Trener będzie miał tam dość trudną sytuację, ponieważ tylko jedna osoba może stanąć między słupkami. A wiemy, jacy są bramkarze. Nie ma znaczenia, czy jest to pierwszy, drugi, trzeci, a może piąty: każdy chce grać. Nie będzie to łatwe - zaznaczał. Wierzy jednak, że Flick sobie z tym poradzi.

- Jestem przekonany, że szkoleniowiec ma plan, jest dobrze przygotowany. Zobaczymy, czy uda mu się stworzyć między wszystkimi taką atmosferę, żeby to zadziałało, bo w końcu najważniejsza jest drużyna i to musi dobrze pracować - puentował, wyrażając jednocześnie nadzieję, że Flick da szansę ter Stegenowi. Jeśli niemiecki bramkarz nie będzie grał regularnie w Barcelonie, to jego szanse na angaż na mistrzostwach świata 2026 drastycznie spadną.

Marc-Andre ter Stegen wciąż nie dołączył do kolegów

Teraz przed Flickiem czas, by poukładać drużynę i jednoznacznie określić hierarchię wśród bramkarzy. Za piłkarzami trzy treningi, ale w żadnym z nich udziału nie brał ter Stegen. Ćwiczył indywidualnie na siłowni. Media donoszą, że najpewniej ma to związek z urazem, aczkolwiek eksperci i kibice doszukują się drugiego dna, twierdząc, że być może bramkarz pogodził się z odejściem, bądź jest to forma buntu.