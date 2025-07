Został blisko miesiąc do rozpoczęcia nowego sezonu ligi hiszpańskiej, w którym FC Barcelona będzie broniła tytułu. Zespół Hansiego Flicka działa prężnie na rynku transferowym - do tej pory sprowadził Joana Garcię z Espanyolu (za 25 mln euro), ale na tym na pewno nie skończy. Głównym celem Barcelony jest transfer skrzydłowego. Po tym, jak Nico Williams przedłużył kontrakt z Athletikiem, to klub z Katalonii spogląda w stronę Marcusa Rashforda (Manchester United) czy Luisa Diaza (Liverpool).

Okazuje się, że Barcelona może zagrać jeden ze swoich ligowych meczów... w Stanach Zjednoczonych. To ogłosił Javier Tebas, szef Primera Division w wywiadzie dla ESPN. "Tebas dał jasno do zrozumienia, że nadal myśli o umiędzynarodowieniu rozgrywek i przeniesieniu meczu do Stanów Zjednoczonych" - pisze kataloński "Sport".

- Mamy zobowiązanie, by pewnego dnia zagrać w Miami. Już wcześniej rozmawialiśmy o zaangażowaniu ważnych zespołów lub obejrzeniu meczu Atletico Madryt - Barcelona. Zobaczymy, na co pozwoli nam kalendarz, ale pomysł polega na tym, by zagrał tam jeden z wielkich klubów. Oczywiście jest, że biorąc pod uwagę relacje między nami czy nastawienie... łatwiej będzie z Barceloną niż z Realem Madryt - powiedział Tebas.

Aktualnie z terminarza szczególnie wybija się jedna opcja. W 17. kolejce Barcelona zagra z Villarrealem, a ten mecz odbędzie się 20 lub 21 grudnia. W związku z tym, że w tym tygodniu wcześniej nie ma rozgrywek europejskich, a mecz z Villarrealem byłby ostatnim dla Barcelony w 2025 r., to ta kandydatura ma całkiem spore szanse. Trzeba jednak przygotować to tak, by obie drużyny udały się wcześniej do USA w celu aklimatyzacji. "Na razie pomysł jest w fazie embrionalnej i nie podjęto jeszcze wielu kroków" - czytamy.

Hiszpanie przypominają, że taki mecz miał się odbyć w zeszłym sezonie między Barceloną a Atletico Madryt. Wtedy z tego pomysłu się wycofano ze względu na panujący cyklon Dana, a także zmiany w strukturach hiszpańskiej federacji. "Oba kluby były za. Barcelona postrzegała to jako okazję do zarobienia sporej sumy pieniędzy i dalszego promowania klubowej marki. Pojawiły się rozmowy o przeniesieniu tego pomysłu na sezon 25/26" - kwituje "Sport".

FC Barcelona rozpocznie nowy sezon ligi hiszpańskiej od wyjazdowego meczu z Mallorką, który odbędzie się 16 sierpnia o godz. 19:30. Relacje tekstowe na żywo z meczów Barcelony w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.