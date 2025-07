Hiszpanie ogłaszają ws. ter Stegena. To oznacza koniec?

FC Barcelona usilnie pracuje nad tym, by znaleźć porozumienie z Marc-Andre ter Stegenem dot. odejścia Niemca z klubu. Klub sprowadził już Joana Garcię z Espanyolu za 25 mln euro, a także przedłużył umowę z Wojciechem Szczęsnym na dwa kolejne sezony, więc zamknął już temat bramki na rozgrywki 25/26. Cały czas problemem dla Barcelony jest fakt, że ter Stegen ma trzy lata ważnego kontraktu, a bramkarz nie chce odejść bez uzyskania całej kwoty, która mu się należy z tytułu umowy - mowa tu o 42 mln euro. Jaka jest teraz sytuacja Ter Stegena?

Nadal nie ma ter Stegena na boisku. "Trzeci dzień bez niego"

Katalońskie dzienniki, takie jak "Sport" i "Mundo Deportivo" zgodnie informują, że ter Stegena zabrakło też podczas środowego treningu Barcelony na boisku. Niemiec cały czas przebywa na siłowni, ponieważ ma problemy z plecami. Podobnie było z Markiem Bernalem, Gerardem Martinem oraz Danim Rodriguezem. Na razie nie wiadomo, kiedy ter Stegen będzie znów na boisku, gdzie pojawi się okazja do rywalizacji z Garcią i Szczęsnym.

"Kolejny dzień bez ter Stegena na boisku. Chociaż klub stara się znormalizować nieobecność ter Stegena, trudno jest oddzielić ją od jego skomplikowanej sytuacji sportowej. Ter Stegen rozdawał autografy obecnym kibicom" - czytamy w "Mundo Deportivo". "Trzeci dzień bez ter Stegena. Bramkarz nie miał jeszcze okazji trenować z resztą drużyny na początku okresu przygotowawczego. Ter Stegen przybył do ośrodka treningowego o godz. 8:15" - dodaje "Sport".

Ter Stegen odejdzie z Barcelony? "Żeby spełnić swoje marzenie"

Ter Stegen ma na szali sprawę potencjalnego wyjazdu na mistrzostwa świata z reprezentacją Niemiec. Hiszpańskie media podawały, że ter Stegenem interesuje się AS Monaco, Galatasaray czy Inter Mediolan. Legendarny Lothar Matthaeus radzi bramkarzowi, by ten zmienił klub tego lata, by móc grać regularnie.

- Moim zdaniem ter Stegen nie zagra już w Barcelonie. Musi grać, żeby spełnić swoje marzenie o udziale w mistrzostwach świata. Jeśli chce na nich zagrać, powinien odejść. To decyzje, które trzeba zaakceptować, nie ma powodu do narzekania, bo to część futbolu. Nie ma nic i nikogo większego niż klub - opowiadał były reprezentant Niemiec w rozmowie z "Bildem".

Niemieckie media nie ukrywają niezadowolenia z faktu, jak Barcelona podchodzi do sprawy Ter Stegena. "To, co Barca robi z Ter Stegenem jest całkowicie niegodne. Sposób, w jaki Barca sobie z tym radzi, jest zupełnie niesmaczny. Rok temu Ilkay Guendogan został w podobny sposób wyrzucony z klubu" - zauważa dziennikarz "Bilda".