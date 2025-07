Hiszpanom nie umknęło to, co zrobił Szczęsny. Piszą wprost

Choć trwało to nieco dłużej, niż wszyscy zakładali, Wojciech Szczęsny ponownie odłożył emeryturę na później i przedłużył kontrakt z FC Barceloną do 2027 roku. Polak będzie miał teraz jednak dłuższą drogę do wyjściowego składu. O ile Marc-Andre Ter Stegen nie powinien być dla niego dużym zagrożeniem, Katalończycy najchętniej by się go pozbyli, tak Joan Garcia to już zupełnie inna historia.

Szczęsny z dłuższą drogą do składu. Jedno się jednak nie zmieni

Barcelona wykupiła go tego lata za 25 milionów euro z Espanyolu, a sam Hiszpan był w minionym sezonie czołowym golkiperem La Liga. Tamtejsze media wróżą mu bycie numerem jeden w bramce "Blaugrany" z Wojciechem Szczęsnym jako rywalem i zmiennikiem. Oczywiście stuprocentowej pewności nie ma, bo Hansi Flick akurat jest takim trenerem, którego niespecjalnie obchodzą nazwiska, więc jeśli Polak bardziej zasłuży, to on będzie jedynką. Samego Szczęsnego z kolei cała ta sytuacja nie ruszyła za bardzo. Nasz golkiper już na samym początku przygotowań udowodnił, że jego profesjonalizm nie zależy od hierarchii w zespole.

Mistrzowie Hiszpanii wznowili już treningi przed nowym sezonem, a w poniedziałek 14 lipca odbył się pierwszy z nich. Szczęsny nie miał najmniejszego zamiaru się spóźnić i w ośrodku treningowym Ciutat Esportiva pojawił się jako drugi z całego zespołu. Wyprzedził go jedynie Jules Kounde, który przybył prawie godzinę przed Polakiem (13:52).

Szczęsny wzorem profesjonalizmu. Za to Kounde chyba się przestraszył

Francuzowi dziwić się nie można, Hansi Flick nie cierpi spóźnialstwa jak morowej zarazy. Kounde za brak punktualności miał w zeszłym sezonie aż trzy razy zaczynać mecz na ławce rezerwowych. Zresztą o pogardzie Niemca względem spóźniania się, zdążył się już przekonać Hector Fort. Hiszpańskie media informowały, że 18-letni prawy obrońca nie pojawił się na czas na badania przed okresem przygotowawczym, za co miał dostać dość nieprzyjemną reprymendę od Flicka.