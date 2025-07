Poprzedni sezon był wręcz idealny dla FC Barcelony. Wygrała mistrzostwo Hiszpanii, Puchar i Superpuchar kraju. Do pełni szczęścia zabrakło tylko Ligi Mistrzów, choć i tutaj drużyna poradziła sobie przyzwoicie. Odpadła dosłownie na ostatniej prostej, ulegając w dwumeczu w półfinale Interowi Mediolan (6:7). Piłkarze Hansiego Flicka nie dostali się na Klubowe Mistrzostwa Świata, dlatego też tuż po zakończeniu rywalizacji na krajowym podwórku udali się na wakacje. I odpoczywali aż do 13 lipca. Ba, w sobotę wielu z nich wzięło jeszcze udział w imprezie urodzinowej Lamine'a Yamala.

Hiszpańskie media: Piłkarze FC Barcelony, z Robertem Lewandowskim na czele, czekają na pierwszy trening

W niedzielę wszyscy piłkarze, z wyjątkiem Pablo Torre, stawili się w ośrodku treningowym Barcelony. Wśród nich był też Robert Lewandowski. Ba, Polak przyjechał prawdziwym cackiem wartym 1,5 mln złotych. Pojawiło się też kilku zawodników z rezerw, a także ci powracający z wypożyczeń. Tego dnia gracze przeszli tylko testy medyczne i sprawnościowe. Właściwe przygotowania do sezonu rozpoczynają się dzisiaj. I o powrocie zespołu Flicka do zajęć, pisze niemal cała Hiszpania, w tym portal lesportiudecatalunya.cat. "Mistrz wraca do pracy" - brzmi tytuł. Dziennikarze poinformowali, że właśnie na poniedziałek zaplanowano pierwszą jednostkę treningową. "Barca zaczyna chodzić, wczoraj przeszła rutynowe badania lekarskie i fizyczne, a dziś odbywa pierwszy trening" - czytamy.

Ba, Hiszpanie zamieścili w artykule kilka zdjęć. Kto się na nich pojawił? M.in. Robert Lewandowski i to w nowej odsłonie. Kilka dni temu Polak dał znać fanom, że nieco zaszalał na urlopie i... przefarbował włosy. Na fotografiach pojawili się też Hiszpanie, w tym Inigo Martinez, Dani Olmo, Gavi czy nowy nabytek Joan Garcia. W poniedziałek do drużyny dołączył też kolejny piłkarz ściągnięty latem - Roony Bardghji z FC Kopenhagi.

Kluczowe transfery przed Barceloną

Teraz przed Barceloną intensywny czas. Władze klubu będą starały się dokonać kolejnych transferów. Na ich radarze znaleźli się Luis Diaz czy Marcus Rashford. Odmówił za to Nico Williams i to już po raz drugi. Wydaje się, że więcej Katalończycy starać się o niego nie będą. Z kolei piłkarze i sam Flick skupią się w najbliższych dniach na treningach. Pod koniec lipca wyjadą do Azji na przedsezonowe tournee. Do rywalizacji wrócą 16 sierpnia przy okazji 1. kolejki La Liga. Rywalem będzie RCD Mallorca.