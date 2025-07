Garcia wysłał sygnał Szczęsnemu. Jaśniej się nie da

Wprawdzie piłkarze Barcelony oficjalnie rozpoczęli przygotowania do nowego sezonu w niedzielę, ale nie znaczy to, że wcześniej ośrodek treningowy klubu był dla nich zamknięty. Wręcz przeciwnie, każdy w miarę indywidualnych chęci i potrzeb mógł z niego skorzystać. Tak też uczynił Joan Garcia.

Zaczął trenować wcześniej. W ten sposób poznał ter Stegena

Być może trudno się temu dziwić, gdyż na 24-latku ciąży spora presja. Fani Espanyolu, którego jest wychowankiem, wręcz znienawidzili go po zasileniu drużyny odwiecznego rywala. Dlatego też Hiszpan już we wtorek zaliczył pierwsze zajęcia z trenerem przygotowania fizycznego Andresem Martinem i Jose Ramonem de la Fuente, odpowiedzialnym za szkolenie bramkarzy.

W ten sposób Garcia chciał dać do zrozumienia pozostałym golkiperom obecnej drużyny, czyli Wojciechowi Szczęsnemu, Marcowi-Andre ter Stegenowi oraz Inakemu Penii, że to on ma zamiar być numerem jeden w zespole.

Catalunya Radio donosi jednak, że dość niespodziewana wcześniejsza aktywność Garcii poskutkowała tym, że bramkarz wcześniej od reszty zespołu spotkał się z Niemcem. Obaj mieli wpaść na siebie w czwartek, 10 lipca.

Hiszpańskie media nie ujawniają, w jakiej atmosferze przebiegło pierwsze spotkanie obu bramkarzy, ale nie zdziwilibyśmy się, gdyby tę dało się kroić nożem. W końcu to Hiszpan jest głównym powodem, dla którego "Blaugrana" chce się pozbyć ter Stegena. Dotychczasowy kapitan zespołu występuje w nim od 2014 roku, ale w ostatnim sezonie z powodu kontuzji zagrał tylko 9 spotkań. Hansi Flick na jego miejsce szukał kogoś młodszego, bardziej perspektywicznego i nie tak podatnego na kontuzję.

Ter Stegen wprawdzie mógłby być rezerwowym golkiperem, ale w tym miejscu pojawia się postać Wojciecha Szczęsnego. Charakter i podejście Polaka sprawiają, że Flick to jego woli obsadzić w tej roli i dlatego Barcelona zaoferowała mu kontrakt do 2027 roku. Ter Stegen posiada nawet o rok dłuższą (i znacznie bardziej kosztowną) umowę, dlatego klub planuje się go pozbyć. Jednak pomimo pojawiających się ofert, takim rozstrzygnięciem nie jest zainteresowany sam bramkarz.