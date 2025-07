Barcelona zadrżała po tych słowach. Yamal ogłosił całemu światu

18-letni już Yamal przebojem wdarł się do zespołu Blaugrany oraz reprezentacji Hiszpanii. Z kadrą w 2024 roku zaliczył wymarzone Euro, podczas którego jego zespół sięgnął po tytuł wygrywając wszystkie spotkania. Z kolei w sezonie 2024/2025 zdobył wraz z Barceloną Superpuchar, Puchar Króla i mistrzostwo Hiszpanii, w 55 spotkaniach strzelając 18 goli i zaliczając 25 asyst.

Po przyjeździe do kompleksu treningowego Barcelony piłkarz odebrał życzenia urodzinowe, ale został też zapytany, czego sam życzyłby sobie wraz z wejściem w okres dorosłości: - Chcę zdobyć tytuł, którego mi brakuje, Ligę Mistrzów i oczywiście mistrzostwo świata. Moja mentalność podpowiada mi, że muszę wyjść i wygrać. Nie myślę o tym, że zostało mi wiele lat gry. Chcę wygrać teraz i dam z siebie wszystko, żeby to zrobić - odparł Yamal, cytowany przez "Mundo Deportivo".

Yamal spełni swoje życzenie już w tym sezonie? Ma na to szanse

Trudno dziwić się ambicjom nastolatka. Barcelona już w ubiegłym sezonie była bardzo blisko zwycięstwa w Lidze Mistrzów, jednak w półfinale została pokonana przez Inter Mediolan (3:3, 3:4 w dwumeczu). Porażkę można było zrzucić na karb niewielkiego doświadczenia zespołu, choć akurat Yamal był jedną z jego wyróżniających się postaci. W tym roku podopieczni Hansiego Flicka z pewnością będą chcieli wyciągnąć wnioski i doprowadzić Barcelonę do pierwszej wygranej w Europie od 2015 roku. Ponadto sezon zakończy się mistrzostwami świata w Kanadzie, USA i Meksyku, więc Yamal będzie miał szanse ugrać dwa wymarzone trofea w jednym roku.

Te same ambicje, ale z nowym kontraktem. Miliard euro klauzuli

W rozmowie z mediami klubowymi Yamal zapewnił, że życzy sobie tego samego, co miał wieku 16. i 17. lat, a także wspomnianych dwóch brakujących trofeów. Powiedział też, że spotyka się z kibicami Barcelony, którym obiecuje, że tytuł najlepszej drużyny Europy wróci do domu. Czyli w domyśle, do Katalonii.

Ogromne ambicje gwiazdor będzie jednak spełniał już po podpisaniu nowego kontraktu, o którym trąbiły media w całej Hiszpanii. Oficjalnie Yamal ma złożyć pod nim podpis w środę w biurze Joana Laporty, gdzie pojawi się w towarzystwie rodziny. Umowa będzie obowiązywała do 2031 roku i podniesie zarobki piłkarza do kwoty 15 milionów euro za sezon. Wcześniej Yamal podpisał klauzulę odstępnego, która wynosi aż miliard euro.