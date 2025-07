Klamka zapadła po tym, jak Szczęsny przedłużył kontrakt. "Pokazali mu drzwi"

Marc-Andre Ter Stegen dalej nie zmienia zdania: chce pozostać zawodnikiem FC Barcelony. I to mimo tego, że władze od dłuższego czasu namawiają go do zmiany barw klubowych. Jeden z zespołów zainteresowanych usługami bramkarza wciąż się jednak nie poddaje. Czy to w nim będzie grał w przyszłym sezonie Niemiec?