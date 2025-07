Flick przekazał ter Stegenowi swoją decyzję. Oto reakcja bramkarza!

Marc-Andre ter Stegen w Katalonii gra od 2014 roku. Bez wątpienia zasłużył na miano legendy Barcelony, o której wszystko mówią liczby i zdobyte trofea. Dla tego klubu rozegrał aż 422 oficjalne spotkania, które przełożyły się na 19 trofeów. Niemiec przyczynił się do sześciu tytułów mistrza kraju oraz wygranych Pucharów Króla, a w sezonie 2014/2015 triumfował w Lidze Mistrzów.

Hiszpańskie media donoszą o spotkaniu ter Stegena z Flickiem

Problem ter Stegena polega na tym, że ostatni sezon niemalże w całości upłynął mu pod znakiem kontuzji. Między innymi dlatego klub sprowadził Joana Garcię z Espanyolu, którego zastępcą ma być Wojciech Szczęsny. Innymi słowy, Barcelona nie widzi u siebie miejsca dla Niemca i to właśnie na ten temat miał z nim porozmawiać Hansi Flick. Jakie są efekty spotkania obu panów?

Dziennik "Mundo Deportivo" donosi, że znikome. Szkoleniowiec miał zakomunikować 33-latkowi, że jego wyborami w bramce podczas następnej kampanii będą Hiszpan i Polak. Ter Stegen pozostaje jednak nieugięty i podtrzymuje swoje stanowisko z 4 czerwca tego roku, kiedy to podczas zgrupowania reprezentacji Niemiec zapowiedział, że będzie dalej grał w Barcelonie.

"Flick wyraził się bardzo precyzyjnie na spotkaniu z ter Stegenem, ale bramkarz pozostał nieugięty" - napisali Hiszpanie.

Oczywiście na taką decyzję bramkarza wpływa to, że w 2023 roku obecny zarząd klubu podpisał z nim kontrakt na kolejne 5 lat. Jego pozostała wartość ma wynosić nawet 42 miliony euro. Takich zarobków nie zaoferuje mu żaden inny klub. Z kolei Barcelona chciałaby jak najbardziej ograniczyć ten koszt. Proponowała ter Stegenowi nawet wypłatę rocznego ekwiwalentu (czyli 1/3 wspomnianej kwoty), lecz ten nie przystał na taką ofertę.

Nie tylko pieniądze. Inne motywy postępowania ter Stegena

"Mundo Deportivo" informuje także, że na postępowanie piłkarza wpływ mają także kwestie osobiste. W marcu b.r. rozstał się z żoną Danielą Jehle, z którą ma dwójkę dzieci. Wciąż jednak pragnie pozostać blisko swych pociech, dlatego kupił dom w okolicy ich miejsca zamieszkania. W dodatku jego nowa partnerka pochodzi z Katalonii.

W sezonie 2024/2025 Marc Andre ter Stegen rozegrał dla FC Barcelony dziewięć spotkań. Po tym, jak Joan Garcia związał się z klubem kontraktem do 2031 roku, a Wojciech Szczęsny przedłużył umowę o kolejne dwa sezony, trudno wyobrazić sobie, by Niemiec poprawił ten rezultat w kolejnym roku. Pomimo tego oraz jasnych deklaracji Flicka co to hierarchii w bramce, sam zainteresowany czuje się pewny siebie i pragnie rywalizować o miejsce w składzie.