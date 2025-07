Następca Lewandowskiego już w Barcelonie! Oto co powiedział

Robert Lewandowski wciąż znajduje się w znakomitej formie, mimo że ma prawie 37 lat na karku. W poprzednim sezonie zdobył aż 42 gole i trzy asysty. W kolejnej kampanii wcale nie zamierza osiadać na laurach. Ba, ciężko trenuje, nawet w wakacje, by dołączyć do drużyny w jak najlepszej dyspozycji. Z racji tego wydawało się, że FC Barcelona nie będzie ściągać jego następcy tego lata, a poczeka z tym do przyszłego roku. Jednak okazuje się, że na dniach zespół ma wzmocnić dość spory talent, w którym niektórzy widzą następcę Polaka, choć nie gra typowo na jego pozycji.

Robert Lewandowski będzie miał konkurenta? Roony Bardghji przerwał milczenie

Już od kilku tygodni media donoszą, że do Barcelony dołączy Roony Bardghji, nazywany przez dziennikarzy "szwedzkim Messim". Fabrizio Romano informował, że skrzydłowy wyląduje w stolicy Katalonii już w piątek 11 lipca i ma podpisać kontrakt. Okazuje się, że dziennikarz się nie mylił. Kataloński "Sport" przekazał, że 19-latek został przyłapany na lotnisku Barcelona-El Prat. Czekali tam na niego przedstawiciele mediów. - Witaj w Barcelonie. Czy jesteś zadowolony, że dołączasz do klubu? - zapytał jeden z dziennikarzy. - Tak, oczywiście, jestem bardzo szczęśliwy - odparł Szwed, czym potwierdził, że faktycznie zmienia barwy.

Co dalej? "W niedzielę wraz z piłkarzami Barcelony Bardghji przejdzie badania medyczne, by dzień później rozpocząć treningi pod okiem Hansiego Flicka" - czytamy. Tak więc dołączy do drużyny w trakcie okresu przygotowawczego. Dziennikarze nie wiedzą jednak, czy wkupi się w łaski niemieckiego trenera i zostanie w pierwszej drużynie na kolejny sezon, czy póki co klub zdecyduje się go wypożyczyć.

Media ujawniają. Oto warunki transferu

Jak na razie zarówno Bardghji, Barcelona, jak i FC Kopenhaga muszą dopełnić wszelkich formalności, by piłkarz został oficjalnie w stolicy Katalonii. Na dniach powinno dojść do podpisania kontraktu ze Szwedem. Na transferze duńska ekipa ma zarobić około 2,5 mln euro, a także 15 procent z kolejnej transakcji z udziałem piłkarza. Jeśli zostanie w Barcelonie, to na jakiej pozycji będzie grał? Wiele osób twierdzi, że nieco odciąży Lamine'a Yamala. W przeszłości najczęściej występował na prawym skrzydle.

Poprzedni sezon był dla niego dość pechowy, bo naznaczony licznymi kontuzjami, z czego najpoważniejszą było zerwanie więzadeł krzyżowych. Z tym urazem zmagał się od kwietnia 2024. Dlatego też wystąpił tylko w sześciu meczach minionej kampanii, ale gola czy asysty zdobyć się nie udało. Pozostaje nam więc czekać na oficjalny komunikat Barcelony w sprawie Szweda.