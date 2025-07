Tam może trafić ter Stegen. Hit! Tylko jeden warunek

Wiele wskazuje na to, że przyszłość Marc-Andre ter Stegena klaruje się poza Barceloną. Klub podpisał nową dwuletnią umowę z Wojciechem Szczęsnym, a także zapłacił 25 mln euro, by wykupić Joana Garcię z Espanyolu. Poza tym Inaki Pena ma opuścić Barcelonę. W przypadku ter Stegena sporym problemem jest jego pensja w wysokości 14 mln euro za sezon. W związku z tym, że kontrakt Niemca wygasa za trzy lata, to Barcelona musiałaby mu wypłacić aż 42 mln euro.

Manchester City chce ter Stegena. Ale tylko pod jednym warunkiem

Hiszpański dziennikarz Albert Fernandez ogłosił w programie "Directo Gol", że jest jeden klub, który byłby zainteresowany sprowadzeniem ter Stegena. Mowa o Manchesterze City. - W Barcelonie uważają, że Man City byłoby zainteresowane ter Stegenem, jeżeli ten stałby się wolnym agentem. Barcelona ma nadzieję na osiągnięcie porozumienia, ale on nie zamierza rozwiązywać umowy - przekazał Fernandez. Wkrótce ter Stegen ma się spotkać z Hansim Flickiem.

Ter Stegen mógł trafić do Manchesteru City w 2016 r. Wtedy Niemiec rywalizował o miejsce w wyjściowym składzie Barcelony z Claudio Bravo i przegrywał tę rywalizację. Doszło nawet do spotkania między Ter Stegenem a Pepem Guardiolą.

- Pep powiedział, że chciałby mnie w City. Pep bardzo się starał. Powiedziałem sobie, że to może być rozwiązanie moich problemów, a plan nakreślony w City brzmiał bardzo interesująco. Potem poszedłem do trenera i powiedziałem, że chcę odejść. To był moment, w którym nie byłem zadowolony ze swojej sytuacji w Barcelonie, mimo że zdobyliśmy wiele tytułów - opowiadał ter Stegen w podcaście "Phrasenmaeher" w "Bildzie".

Barcelona wznowi treningi w niedzielę. Można założyć, że ter Stegen pojawi się na zajęciach i nie będzie brał pod uwagę żadnego protestu. W czwartek o godz. 11:06 ter Stegen zawitał do ośrodka treningowego Barcelony.

Ter Stegen dołączył do Barcelony latem 2014 r. za 12 mln euro z Borussii Moenchengladbach. W tym czasie wygrał ponad 15 trofeów i zagrał ponad 420 meczów we wszystkich rozgrywkach. W związku z poważną kontuzją Niemiec ma za sobą zaledwie dziewięć meczów w poprzednim sezonie.