Szczęsny pokazał syna w akcji. "Halo, La Masia"

Wojciech Szczęsny przedłużył kontrakt z FC Barceloną. W poniedziałek w mediach społecznościowych klubu pojawił się oficjalny komunikat w tej sprawie. "Historia się nie kończy: Tek 2027" - mogliśmy przeczytać, co sugeruje, że Polak podpisał dwuletnią umowę. Furorę w ostatnich godzinach robi jednak nie tylko ta wiadomość, ale też nagranie, na którym Szczęsny pokazał swojego syna Liama.

REKLAMA

Zobacz wideo Kiedyś wybił mu zęba, dziś jest jego trenerem. "Nie ma tragedii"

Niebywałe, co potrafi syn Szczęsnego. Wystarczyło jedno nagranie. "Podpiszcie kontrakt"

Chłopiec dopiero co obchodził siódme urodziny. Z tej okazji rodzice przygotowali dla niego wyjątkowe przyjęcie. Nie zabrakło na nim również akcentów piłkarskich. Pojawił się m.in. tort z herbem FC Barcelony czy spory plakat z podobizną Liama w koszulce tego klubu z numerem "7" na plecach. Nagraniami z imprezy chętnie dzielili się Wojciech Szczęsny i Marina Łuczenko-Szczęsna w mediach społecznościowych. Na jedno z nich fani katalońskiej drużyny zwrócili jednak szczególną uwagę.

Chodzi o filmik, na którym widać, jak Liam wraz z innymi dziećmi gra w ogrodzie w piłkę. Nagle oddaje bardzo mocny strzał idealnie w okienko. Niezwykłej urody bramka szybko stała się hitem internetu i była pokazywana na przeróżnych profilach związanych z FC Barceloną. - Liam Szczęsny niedługo trafi do La Masii - reakcja po bramce taka sam jak u Taty - napisało na portalu X BarcaInfo. Przy okazji nawiązano do zachowania Liama po zdobytej bramce. 7-latek pozostał praktycznie niewzruszony i w ogóle się z niej nie cieszył.

Nad umiejętnościami chłopca rozpływali się też inni i również domagali się, by młody Szczęsny trafił do słynnej szkółki FC Barcelony. - Widziałem już wystarczająco dużo! La Masia, podpiszcie kontrakt z Liamem Szczęsnym - napisał jeden z użytkowników. - Halo, La Masia, Joan Laporta! - dodał inny w komentarzu, sugerując, że do Szczęsnego powinny odezwać się władze klubu. - Szczęsny to nasze dziedzictwo - wtórował kolejny.

To zresztą nie pierwszy raz, gdy Liam Szczęsny błysnął swoimi umiejętnościami. W maju media społecznościowe obiegło wideo, na którym chłopiec popisał się efektowną przewrotką.