Szczęsny przedłużył, a Hiszpanie ujawniają, co Flick zrobi z ter Stegenem!

- Jeśli dobrze pamiętam i jeśli nic nowego nie wydarzyło się w ciągu ostatnich kilku godzin, mamy tylko dwóch bramkarzy na przyszły sezon, Inakiego oraz mnie. Tak więc zasadniczo mamy konkurencję na tę pozycję, a jest ona między Inakim i mną - mówił na początku czerwca pewny siebie Marc-Andre ter Stegen, pytany o to, czy boi się utraty miejsca w bramce po możliwym transferze Joana Garcii. Ostatecznie do transakcji doszło, a słowa Niemca wydają się być już nieaktualne. - Słowa, które zestarzały się katastrofalnie - ocenił Tomasz Ćwiąkała. Dlaczego? Oprócz Garcii kontrakt podpisał też Wojciech Szczęsny i to oni są głównymi kandydatami do gry między słupkami. Co w takiej sytuacji z ter Stegenem?

Marc-Andre ter Stegen będzie wściekły. Hansi Flick powie mu, co go czeka. Wiemy, kiedy dojdzie do rozmowy

"W ciągu pierwszych kilku dni okresu przygotowawczego trener planuje spotkać się ze swoim rodakiem, aby bezpośrednio wyjaśnić mu swoje plany dotyczące bramkarza i nowej roli, jaką powinien przyjąć" - pisał kataloński "Sport". Dla niemieckiego golkipera nie ma już bowiem miejsca w drużynie. Kiedy dokładnie dojdzie do tej rozmowy? Wydaje się, że wcześniej niż oczekiwał dziennik, o czym teraz pisze eldesmarque.com. "Rozmowa, w której Hansi Flick mówi ter Stegenowi, że nie ma miejsca w drużynie, odbędzie się w tym tygodniu. Klub wraca do treningów 13 lipca, a trener chce oczyścić atmosferę przed powrotem do treningów i rozpoczęciem tournée po Azji" - czytamy.

Jak na razie ter Stegen zdaje się jednak nie przejmować przyszłością. W ostatnich tygodniach często publikował kadry z wakacji, gdzie wyglądał na całkowicie zrelaksowanego i wyluzowanego. Towarzyszyła mu też jego nowa partnerka, którą Niemiec pokazał światu po raz pierwszy. Już za kilka dni stawi się jednak w ośrodku treningowym Barcelony i tam będą czekać go najpewniej trudne chwile.

Uraz przekreślił dalszą przygodę ter Stegena z FC Barceloną?

Ter Stegen rozegrał aż 422 spotkania w barwach FC Barcelony. Wpuścił 416 goli, a 175 razy zachował czyste konto. I wydaje się, że wciąż miałby szansę grać regularnie dla klubu, gdyby nie fatalna kontuzja z września 2024. Wyeliminowała go z rywalizacji aż do maja 2025. Jego miejsce najpierw zajął Inaki Pena, a później Szczęsny. Po urazie ter Stegenowi było dane rozegrać tylko dwa mecze, ale nie popisał się w nich. Tracił bramki już w pierwszych minutach. I to głównie z własnej winy.