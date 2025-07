- Lamine Yamal radzi sobie bardzo dobrze, wykorzystując swój talent. Pozwólmy dzieciakowi się rozwijać. Nie wywierajcie na niego zbyt dużej presji. Pozwólcie mu grać i się rozwijać. Nie brakuje mu talentu - mówił Cristiano Ronaldo kilka dni temu. Wskazał, że piłkarz FC Barcelony jest jednym z kandydatów do Złotej Piłki w tym roku. W końcu mocno przyczynił się do wywalczenia aż trzech trofeów dla klubu - mistrzostwa Hiszpanii, Pucharu Króla i Superpucharu Hiszpanii. 17-latek jest uwielbiany na Półwyspie Iberyjskim. Ma rzeszę fanów, którzy podziwiają go za popisy na murawie. W przeszłości "popisał się" też poza boiskiem, ale w negatywnym tego słowa znaczeniu.

Wybryk Lamine'a Yamala z przeszłości. "Ma jeszcze wiele do poprawienia pod względem dyscypliny"

Już przed laty mówiło się nieco o wybryku Yamala. W 2023 roku monesport.cat opisał skandaliczne zachowanie Hiszpana i dwóch jego kolegów, którego dopuścili się na obozie reprezentacji U-17. Wówczas mieli z zastrzeżonego numeru dzwonić do psycholożki z kadry i jej grozić. Sprawa trafiła nawet na policję, a sam klub również ukarał Yamala czterema meczami zawieszenia. "Po incydencie dyrektorzy i trenerzy Barcelony zdali sobie sprawę, że młody piłkarz ma jeszcze wiele do poprawienia pod względem dyscypliny" - pisali dziennikarze.

I okazuje się, że do sprawy powrócono. Została również opisana w biografii młodego piłkarza, która ukazała się 18 czerwca. "Lamine Yamal. Historia chłopca, który marzył o Camp Nou" - oto jej tytuł. Co dokładnie napisano w książce? "Cała trójka robiła sobie głupie i nieodpowiedzialne żarty telefoniczne. Z ukrytego numeru dzwonili do psycholożki z federacji i grozili jej. Przestraszona kobieta zgłosiła sprawę na policję. Wygłup ten sporo kosztował, wszak Lamine dostał porządną reprymendę i karę" - czytamy, a fragment zacytował portal WP SportoweFakty.

Zobacz też: Niepojęte. Zagrał sezon życia w topowej lidze, idzie grać do Rosji.

Lamine Yamal z szansami na Złotą Piłkę. Real Madryt może mu pomóc

Teraz przed Yamalem kolejny sezon w barwach Barcelony. Już w niedzielę 13 lipca wróci do treningów z drużyną. Z pewnością w najbliższą środę będzie też spoglądał na mecz Realu Madryt z PSG podczas Klubowych Mistrzostw Świata. Wielu ekspertów twierdzi, że jeśli ekipa z Madrytu pokona Francuzów, wówczas wzrosną szanse Yamala na Złotą Piłkę. Bezpośrednio rywalizuje o nią z Ousmane Dembele z PSG. Brak kolejnego tytułu dla piłkarza francuskiego klubu może nieco zmniejszyć jego notowania w walce o prestiżową statuetkę.