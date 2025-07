Pajor na Euro, a tu takie wieści z Barcelony. Sensacja

Ewa Pajor przeżywa właśnie jedne z najważniejszych dni w karierze reprezentacyjnej. Razem z Biało-Czerwonymi rywalizuje na Euro 2025. To pierwsze mistrzostwa Europy, na które zakwalifikowały się Polki. I choć pierwszy mecz zakończył się ich porażką 0:2 z Niemkami, finalistkami poprzedniej edycji - to pokazały się z naprawdę dobrej strony. Kilka okazji miała też sama Pajor, ale niestety nie udało się trafić do siatki. Teraz przed 28-latką i spółką kolejne starcie - tym razem ze Szwecją. Zanim jednak do niego dojdzie, to z FC Barcelony napłynęły ważne wieści dla Pajor. Niekoniecznie pozytywne.

Ewa Pajor traci dwie koleżanki. Zaskakujące pożegnania w FC Barcelonie. Filar drużyny odchodzi

Okazało się, że z katalońską drużyną pożegnały się dwie zawodniczki. Jedna dość niespodziewanie. Mowa o Fridolinie Rolfo. Z nią Polka miała okazję grać nie tylko w Barcelonie, ale i w Wolfsburgu. Szwedka trafiła do Hiszpanii w 2021 roku i szybko stała się gwiazdą. W minionym sezonie rozegrała 32 spotkania, w których zdobyła sześć bramek, a także cztery asysty. Jej kontrakt był ważny jeszcze przez rok, ale zdecydowała się przedwcześnie zakończyć współpracę. "FC Barcelona i zawodniczka doszli do porozumienia w sprawie rozwiązania jej umowy" - poinformował klub na X.

Podziękował też za te lata gry w bordowo-granatowych barwach. "Klub pragnie publicznie wyrazić swoją wdzięczność Rolfo za profesjonalizm, zaangażowanie, poświęcenie oraz zawsze pozytywne i przyjazne podejście, jakie okazywała wszystkim koleżankom tworzącym rodzinę Barcelony. I życzy jej powodzenia i sukcesów w przyszłości" - czytamy. Łącznie dla Barcelony rozegrała 129 meczów, zdobywając 38 goli i 37 asyst. Mocno przyczyniła się do zwycięstwa w Lidze Mistrzyń 2023, kiedy to zdobyła jedno z decydujących trafień w finale. - To sprawia, że jestem bardzo smutna. Była ważną zawodniczką. Chciałbym z nią porozmawiać - mówiła zaskoczona odejściem Rolfo Irene Paredes, cytowana przez kataloński "Sport".

Wytrwała w Barcelonie tylko rok

Ale nie tylko Szwedka zdecydowała się opuścić Barcelonę. Umowę rozwiązano też z Ellie Roebuck, angielską bramkarką. W poprzednim sezonie pojawiła się tylko dwa razy na murawie. "Po sezonie spędzonym w klubie Roebuck i Barcelona się rozstają. Doszliśmy do porozumienia w sprawie rozwiązania kontraktu. FC Barcelona publicznie wyraża wdzięczność angielskiej bramkarce za jej zaangażowanie i poświęcenie, życząc jej powodzenia i sukcesów w przyszłości" - czytamy na stronie klubu.

Tak więc Barcelonę czekają spore zmiany. Ale póki co większość zawodniczek skupia się na Euro 2025. Co ciekawe, Pajor i Rolfo mogą spotkać się na murawie już we wtorek 8 lipca. To właśnie dziś odbędzie się mecz Polski i Szwecji. Początek o godzinie 21:00. Rolfo zmaga się z kontuzją, ale istnieje szansa, że wystąpi w starciu z Biało-Czerwonymi. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej z tego spotkania na stronie głównej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.