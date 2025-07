Niemcy wydali wyrok po decyzji Szczęsnego. W całym kraju wrze

"Kontrakt ten jest następstwem świetnego sezonu bramkarza po jego niespodziewanym przybyciu, aby (wypełnić lukę - red.) po niefortunnej, długotrwałej kontuzji Marca-Andre ter Stegena. Barcelona potrzebowała bramkarza i wybrała Szczęsnego, który wrócił z emerytury, aby podjąć wyzwanie. Polak odpowiedział, pokazując, że nadal jest jednym z najlepszych bramkarzy w europejskiej piłce nożnej" - napisała w poniedziałek FC Barcelona, ogłaszając przedłużenie umowy z Wojciechem Szczęsnym do końca czerwca 2027 roku.

Niemieckie media piszą o przyszłości Marca-Andre ter Stegena po komunikacie ws. Wojciecha Szczęsnego

Jak można było się spodziewać - o całej sprawie piszą także niemieckie media w kontekście Marca-Andre ter Stegena. Nie jest tajemnicą, że FC Barcelona chciałaby sprzedać Niemca tego lata i pozostawić w klubie dwójkę Joan Garcia - Wojciech Szczęsny.

"Przyszłość Ter Stegena zagrożona: Barca przedłużyła kontrakt ze Szczęsnym" - ogłosił "Traunsteiner Tagblatt". "Coraz bardziej prawdopodobne jest rychłe odejście bramkarza reprezentacji Marca-Andre ter Stegena" - dodano. Zauważano, że to Joan Garcia ma być podstawowym bramkarzem i następcą Niemca, a Polak jego zmiennikiem.

"Barcelona wiąże się ze Szczęsnym do 2027 roku" - czytamy w nagłówku "Kickera". "To stwarza bardzo ciekawą sytuację w bramce FC Barcelony. Jest oczywiście ter Stegen, który był niekwestionowanym numerem jeden Katalończyków jako kapitan przed kontuzją. Jednak przyszłość 33-latka pozostaje niepewna, a dyrektor sportowy Deco jasno dał do zrozumienia, że niemiecki bramkarz nie ma zagwarantowanej gry" - dodano.

"Dzięki nowemu nabytkowi [Garcii - przyp. red.], Szczęsnemu i ter Stegenowi Katalończycy mają teraz w swoich szeregach trzech wybitnych bramkarzy. Hansi Flick ma w czym wybierać" - podsumowano.

"Jeszcze większa konkurencja dla Marca-Andre ter Stegena: FC Barcelona przedłużyła kontrakt z bramkarzem Wojciechem Szczęsnym do 2027 roku" - ogłosiło niemieckie Sky Sport. "Pozycja kapitana ter Stegena w wyjściowym składzie wydaje się być zagrożona; według doniesień medialnych jest on na liście do sprzedaży" - dodano.

"Wyraźny znak dla Ter Stegen" - tak o całej sytuacji pisze Sport1. "Pozycja kapitana ter Stegena wydaje się być zagrożona. Przedłużenie umowy Barcy ze Szczęsnym dodatkowo podsyca te plotki" - stwierdzono.