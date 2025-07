Barcelona ogłasza, a tu takie wieści u Szczęsnego. Marina pokazała

Wojciech Szczęsny dawał do zrozumienia, że jego przyszłość w Barcelonie najbardziej zależy od bliskich - to oni muszą czuć się komfortowo z tym, że golkipera wciąż długimi dniami nie będzie w domu. I najwidoczniej tak jest, bo dzisiaj były bramkarz reprezentacji Polski przedłużył umowę z katalońskim klubem do 2027 roku.

REKLAMA

Zobacz wideo Kiedyś wybił mu zęba, dziś jest jego trenerem. "Nie ma tragedii"

Hiszpanie od razu zwrócili na to uwagę. Impreza w domu Szczęsnego

W tym samym czasie, w którym Barcelona ogłaszała przedłużenie umowy ze Szczęsnym, w mediach społecznościowych Mariny Łuczenko-Szczęsnej pojawiały się liczne zdjęcia ze zorganizowanej w ich domu imprezy. Było to przyjęcie urodzinowe zorganizowane dla Liama i Noelii - dzieci bramkarza Barcelony i jego żony Mariny. Kataloński "Sport" zauważył przede wszystkim "różne akcenty dotyczące Barcelony".

Największym z nich było duże zdjęcie Liama w koszulce Barcelony z numerem "7" (bo były to siódme urodziny) otoczone balonami w klubowych barwach. Syn polskiego bramkarza miał też tematyczny tort z herbem Barcelony - i piłką na szczycie.

Marina Łuczenko-Szczęsna podziękowała rodzinie i znajomym za obecność na przyjęciu.

"Ależ to był piękny dzień! Zebraliśmy całą rodzinę i przyjaciół w naszym domku w lesie, aby wspólnie świętować pierwsze urodziny Noelii i siódme Liama. Z całego serca dziękujemy, że byliście z nami w tym wyjątkowym dniu. Wasza obecność, ciepło i radość sprawiły, że ten dzień był jeszcze bardziej wyjątkowy" - napisała na Instagramie żona bramkarza.

Wojciech Szczęsny przedłużył umowę z Barceloną, a to oznacza, że już niedługo będzie musiał wrócić do treningów. Kataloński klub rozpocznie przygotowania w niedzielę 13 lipca. Pierwszy ligowy mecz Barcelony odbędzie się 16 sierpnia - jej rywalem będzie wtedy Mallorca.