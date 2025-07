Lewandowski rozgrzał internet do czerwoności. Wystarczyło jedno nagranie

42 bramki i trzy asysty - takie wyniki w poprzednim sezonie zanotował Robert Lewandowski. Była to dla niego zdecydowanie najlepsza kampania w barwach FC Barcelony i jedna z najlepszych w karierze. I to mimo dość zaawansowanego jak na piłkarza wieku - za niespełna dwa miesiące skończy 37 lat. Polak nie zamierza osiadać na laurach i chce pokazać, że wciąż stać go na wiele, a wiek to w jego przypadku tylko liczba. Ambicje ma wysokie i wierzy, że kolejny sezon również będzie solidny i pełen goli.

REKLAMA

Zobacz wideo Ulubiona piłkarka Amandy Moury Pietrzak? "Córka Dennisa Rodmana jest bardzo twarda, inspiruje mnie"

Robert Lewandowski ciężko trenuje na wakacjach. Internauci pod wrażeniem

Po zakończeniu kampanii 2024/25 Lewandowski nie stawił się na czerwcowym zgrupowaniu reprezentacji Polski. Oficjalnym powodem było zmęczenie. Wydaje się, że po nim nie ma już śladu. Napastnik przebywa obecnie na wakacjach, ale nie rezygnuje z aktywności fizycznej. Wcześniej publikował m.in. kadry z żoną Anną z siłowni. Natomiast w niedzielny wieczór wstawił nagranie ze stadionu Santa Ponca. Tam odbył kilka ćwiczeń z piłką. Szkolił się m.in. ze zwodów, przyjęcia futbolówki, strzałów na bramkę. Wykonał też kilka ćwiczeń sprawnościowych. Na końcu wideo można też zobaczyć Lewandowskiego pracującego na siłowni, m.in. z obciążeniem.

"Rutyna nigdy nie zawodzi" - napisał Lewandowski pod filmikiem. Natychmiast na jego publikację zareagowali internauci. "Maszyna do strzelania bramek", "Ale on jest w gazie", "Najlepszy strzelec na świecie już tu jest", "Szczytowa forma", "Jeden z najbardziej wysportowanych graczy, jakich kiedykolwiek widziałem", "Niektórzy mówią, on ma już 37 lat, trzeba go zmienić, a Nasz Lewy jest w świetnej formie i niejeden młodzik mu może pozazdrościć. Brawo Robert", "Łatwo zdobędziesz 60 goli w tym sezonie" - pisali.

Hiszpanie zachwyceni formą Lewandowskiego. I przypominają. "Wiele sukcesów Barcelony będzie zależało od jego trafień"

O tym, że tak intensywne treningi w trakcie wakacji mogą pomóc Lewandowskiemu, pisali dziennikarze "Mundo Deportivo". Przynajmniej pomogły w przeszłości. "Warto sobie przypomnieć, że Polak odbył już krótki trening latem 2024 na Majorce, wówczas na boisku piłkarskim w Peguerze, i przybył na początek kampanii w szczytowej formie. Dowodem na to było 12 bramek w pierwszych 10 meczach sezonu" - czytamy. I jak zaznaczyli dziennikarze, w zbliżającej się kampanii również "wiele sukcesów Barcelony będzie zależało od jego trafień".

Zobacz też: Media: Wielka gwiazda podjęła decyzję ws. transferu do Barcelony.

A kiedy rozpocznie się sezon? Pierwszy mecz La Liga Katalończycy rozegrają 16 sierpnia. Tego dnia zmierzą się z RCD Mallorca. Wcześniej, bo na przełomie lipca i sierpnia, wezmą udział w trzech sparingach w ramach tournee po Azji. Do treningów z drużyną Lewandowski wróci 13 lipca. Będzie to z pewnością wyjątkowy dzień dla wszystkich piłkarzy, a szczególnie dla Lamine'a Yamala - właśnie w najbliższą niedzielę skończy 18 lat.