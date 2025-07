Szybko poszło. Barcelona już znalazła zastępcę Nico Williamsa

Skrzydłowy to pozycja, która jest priorytetem dla Barcelony w letnim oknie transferowym. W ostatnim czasie numerem jeden na liście życzeń zespołu Hansiego Flicka był Nico Williams z Athletiku. Barcelona była gotowa, by wpłacić klauzulę wykupu w wysokości 58 mln euro. W piątek wszystko się zmieniło, bo Athletic ogłosił przedłużenie kontraktu z Williamsem do czerwca 2035 r., a poza tym klauzula wykupu wzrosła do około 100 mln euro. W ten sposób Barcelona musi szukać nowego kandydata do wzmocnienia kluczowej pozycji. Na kogo padło?

REKLAMA

Zobacz wideo Wojciech Szczęsny zostanie w Barcelonie? Żelazny: Pewnie nie dotrzymał obietnicy

Miał być Nico Williams, będzie Rafael Leao? "Najbardziej przypomina"

Dziennik "Sport" informuje, że nowym celem Barcelony po decyzji Williamsa jest Rafael Leao z Milanu. Portugalczyk ma wpisaną w umowie klauzulę wykupu w wysokości 150 mln euro, ale Milan jest gotów go sprzedać za 70 mln euro plus bonusy. "Barcelona podpisze kontrakt ze skrzydłowym tego lata, bo była to strategiczna pozycja do wzmocnienia w projekcie sportowym. Leao jest piłkarzem, który najbardziej przypomina Williamsa pod względem warunków" - czytamy w artykule.

"Temat Rafaela Leao w kontekście transferu do Barcelony pojawił się latem zeszłego roku. Na korzyść Leao przemawia wiek i wrażenie, że jest piłkarzem, który ma przed sobą długą karierę i duże możliwości rozwoju. Leao ma za sobą nierówny sezon, a w Milanie miał kilka nieporozumień z trenerami" - pisze "Sport". Leao był na liście życzeń Barcelony w zeszłym roku, ale ostatecznie klub zdecydował się na Daniego Olmo.

Leao nie jest jedynym kandydatem do wzmocnienia Barcelony, bo hiszpańskie media podają, że na liście życzeń klubu jest też Luis Diaz z Liverpoolu i Marcus Rashford z Manchesteru United. Diaz jest wyceniany na 80 mln euro, a Rashford - na dwa razy mniejszą kwotę.

Leao występuje w barwach Milanu od sierpnia 2019 r., kiedy to przenosił się z Lille za 49,5 mln euro. W tym czasie Leao zagrał w 260 meczach dla Milanu we wszystkich rozgrywkach, w których strzelił 70 goli i zanotował 62 asysty.

Tak piłkarz Barcelony zareagowała na decyzję Williamsa. "To dobry zawodnik"

W kontekście decyzji Williamsa nie powinno dziwić, że dziennikarze chcieli zapytać piłkarzy Barcelony lub członków zarządu, co o tym wszystkim sądzą. W tej sprawie wypowiedział się jeden z wychowanków Barcelony, Marc Bernal.

Zobacz też: Pajor robi więcej niż Lewandowski? Głośne słowa po meczu Polek z Niemkami

- Nico przedłużył kontrakt? Co mogę o nim powiedzieć? To dobry zawodnik, ale to nie moja sprawa. Skupiam się tylko na zawodnikach, którzy są moimi kolegami i grają w tym samym klubie co ja. Tyle. Nico gratuluję z okazji przedłużenia kontraktu - przekazał Bernal podczas swojego kampusu w rodzinnej miejscowości Berga.

Do tej pory Williams zagrał w dziesięciu meczach przeciwko Barcelonie, w których strzelił jednego gola i zanotował dwie asysty. Athletic wygrał zaledwie dwa z dziesięciu spotkań przeciwko Barcelonie, w których wystąpił Williams.