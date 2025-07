FC Barcelona uruchamia plan B. Oto nowy cel transferowy

Wydawało się, że to tylko kwestia formalności i Nico Williams zostanie nowym zawodnikiem FC Barcelony. Jednak hiszpański skrzydłowy zaskoczył wszystkich i przedłużył kontrakt z Athletic Bilbao do czerwca 2035 roku. Na mocy nowej umowy jego klauzula odstępnego wzrośnie o ponad 50 proc. i będzie wynosić około 90 mln euro.

REKLAMA

Zobacz wideo Czy Szczęsny powinien publicznie palić? Żelazny: Trochę przegina, mógłby się wstrzymać

Media trąbią o nowym celu transferowym Barcelony

W związku z tym FC Barcelona musi obejść się smakiem i znaleźć innego skrzydłowego, który będzie pasował do układanki Hansiego Flicka. W mediach mówi się, że dołączeniem do Blaugrany wciąż zainteresowany jest Marcus Rashford, ale - według doniesień Fabrizio Romano - Duma Katalonii znalazła już konkretnego kandydata.

"Barcelona planuje nowe podejście do Luisa Diaza w najbliższych dniach/tygodniach po tym, jak Nico zrezygnował. Liverpool zamknął już drzwi zarówno Barcy, jak i FC Bayernowi w ostatnich tygodniach; nie jest to łatwe. Marcus Rashford również pozostaje zainteresowany przenosinami do Barcy" - czytamy w najnowszym wpisie dziennikarza.

Media: Zawodnik już podjął działania

W podobnym tonie na ten temat pisze hiszpańskie "Mundo Deportivo", które ustaliło, że Luis Diaz jest rozpatrywany ponownie jako "pierwsza opcja" po odmowie Nico Williamsa. Z ich informacji również wynika, że sam zawodnik jest zainteresowany przenosinami do Hiszpanii.

"Luis Diaz i jego agenci podjęli działania w związku z rozwojem sytuacji i powiedzieli Barcy, że zrobią wszystko, aby opuścić Anfield na rzecz Spotify Camp Nou" - czytamy.

Zobacz też: Inaki Pena podjął decyzję ws. przyszłości w Barcelonie

"MD" pisze, że w związku z tragiczną śmiercią Diogo Joty "Luis wstrzymał swoje starania, aby poprosić Liverpool o odejście" - czytamy.

"Zamierza grać ostro dla Barcelony"

Kontrakt Luisa Diaza wygasa za dwa lata. Zawodnik ma zdawać sobie sprawę, że jest faworytem Deco do wzmocnienia lewego skrzydła w FC Barcelonie. "Teraz nie jest to odpowiedni moment, ale za kilka dni zabierze się do pracy, prosząc o transfer. Będzie to zależało od tego, czy jego klub pozwoli mu odejść, czy nie, a jeśli to zrobi, od ustalonej przez nich ceny. Ale Kolumbijczyk zamierza grać ostro dla Barcelony. Przynajmniej takie informacje krążą w biurach Spotify Camp Nou. Diaz wie, że Liverpool zapłacił za niego wiele" - zakończono.

Aktualnie Luis Diaz jest wyceniany przez serwis Transfermarkt na 70 mln euro. Kolumbijczyk trafił do Liverpoolu z FC Porto za 54 mln euro. W minionym sezonie rozegrał w sumie 50 meczów, w których strzelił siedemnaście goli i dołożył osiem asyst.