Inaki Pena podjął decyzję ws. przyszłości w Barcelonie

FC Barcelona sprowadziła nowego bramkarza przed startem sezonu 25/26. Do klubu trafił Joan Garcia, który miał zapisaną klauzulę wykupu w umowie z Espanyolem, w wysokości 25 mln euro. Wiele wskazuje na to, że Garcia będzie pierwszym bramkarzem Barcelony w przyszłym sezonie. Umowa Wojciecha Szczęsnego z Barceloną wygasła z końcem czerwca, ale prawdopodobnie w najbliższych dniach zostanie ogłoszony nowy kontrakt, ważny do czerwca 2027 r. To może też wpłynąć na sytuację Marc-Andre ter Stegena, którego Barcelona chciałaby się pozbyć. A co z Inakim Peną?

Inaki Pena odchodzi z Barcelony. "Decyzja została podjęta"

Hiszpański dziennik "Marca" informuje, że Pena odejdzie definitywnie z Barcelony w trakcie letniego okna. Bramkarz chce podjąć decyzję co do nowego klubu w ciągu tygodnia. Pena chce kontynuować karierę poza Hiszpanią, skąd ma kilka ofert. "Bramkarz chce, by wszystko było dopięte na ostatni guzik, zanim Barcelona wróci do treningów. Jego odejście przyspieszy w nadchodzących dniach" - czytamy w artykule.

Barcelona rozpocznie przygotowania przed nowym sezonem 13 lipca i wiele wskazuje na to, że klub przystąpi do tego z trójką bramkarzy: Joanem Garcią, Wojciechem Szczęsnym i Marc-Andre ter Stegenem.

"Decyzja Peni została podjęta jakiś czas temu po tym, jak Szczęsny zdegradował go na ławkę. Przyszłość nie będzie związana z ligą hiszpańską, chyba że w ostatniej chwili pojawi się zainteresowanie ze strony konkretnego klubu, czego nie należy się spodziewać w nadchodzących dniach" - dodaje "Marca".

W ostatnich tygodniach Pena był przymierzany do takich klubów, jak Celta Vigo, Galatasaray czy Real Betis. Umowa Peni z Barceloną wygasa w czerwcu przyszłego roku, więc teraz jest ostatnia okazja do tego, by coś zarobić na bramkarzu.

Pena to wychowanek Barcelony, z którą jest związany od lipca 2012 r. W drugiej rundzie sezonu 21/22 Pena był wypożyczony do Galatasaray. Łącznie Pena zagrał 45 meczów w pierwszym zespole Barcelony, w których zanotował jedenaście czystych kont.