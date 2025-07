Wielki powrót Szczęsnego. W Hiszpanii już wiedzą

Wojciech Szczęsny znów stał się wolnym piłkarzem. 30 czerwca skończył mu się kontrakt z Barceloną, do której trafił w szalonych okolicznościach - po kontuzji ter Stegena, samemu będąc już na piłkarskiej emeryturze. Hiszpańskie media od jakiegoś czasu trąbią, że to tylko kwestia czasu, a Polak przedłuży umowę z Dumą Katalonii. Zdaniem Mundo Deportivo formalności zostaną dopełnione, jak Polak wróci z wakacji.

REKLAMA

Zobacz wideo Czy Szczęsny powinien publicznie palić? Żelazny: Trochę przegina, mógłby się wstrzymać

Wielki powrót Wojciecha Szczęsnego

Mimo to bramkarz nie traci czasu i angażuje się w inne projekty. Niedawno Łukasz Wiśniowski ogłosił triumfalny powrót programu "Prosto w Szczenę", którego współprowadzącym był nie kto inny tylko Wojciech Szczęsny.

"Dziennikarz i bramkarz komentowali to, co działo się w futbolu, zdradzali historie piłkarskie, a także zapraszali do studia wiele znanych osobistości i starali się skłonić ich do zwierzeń, ujawnienia ciekawych anegdot. Ich gośćmi byli m.in. Robert Lewandowski, Sławomir Peszko czy Giorgio Chiellini" - pisała o tym Agnieszka Piskorz na łamach Sport.pl.

Wieści szybko dotarły do Hiszpanii. Oto reakcja:

Informacja o ponownym angażu Wojciecha Szczęsnego w produkcję szybko dotarła do Hiszpanii. Kataloński sport napisał wprost, że bramkarz "jest gotowy powrócić do kariery, którą zawiesił, a która przyniosła mu w przeszłości wielki sukces" - czytamy.

"To kolejny dowód na wielowymiarowy charakter Wojciecha Szczęsnego, który jest bardzo ujmujący, i to bardzo, ze względu na to, jaki jest. Jego uprzejmy, zrelaksowany charakter i niewyobrażalne nawyki u profesjonalnego sportowca, takie jak palenie, zamiast działać na jego niekorzyść, działają odwrotnie, ponieważ kibice Barcelony go uwielbiają, a w szatni jest jednym z najbardziej cenionych zawodników" - dodano.

Hiszpanie podkreślili, że Wojciech Szczęsny nawet łagodzi "sztywność" Hansiego Flicka, który w przeszłości komentował wybryki swojego piłkarza. "Ma świetną osobowość, jest bardzo pozytywny, zachowuje zimną krew. To jest dla nas bardzo dobre. Czasami trochę pali, ale myślę, że chciałby zostać w Barcelonie" - mówił jakiś czas temu Niemiec.

Zobacz też: Cios w Wojciecha Szczęsnego! Tak Barcelona traktuje Polaka

Wojciech Szczęsny rozegrał 30 meczów w barwach FC Barcelony. Wpuścił 36 goli i 14 razy zachował czyste konto.