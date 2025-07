Włosi zobaczyli, co się dzieje ze Szczęsny. I od razu zareagowali

1 lipca 2025 roku - tego dnia Wojciech Szczęsny został bezrobotny. Przynajmniej na papierze, bo już wkrótce najpewniej podpisze nowy kontrakt z FC Barceloną. Co do tego wątpliwości nie mają włoskie media. Jeden z tamtejszych portali ujawnił, co Polak wnosi do zespołu i dlaczego Katalończycy o niego zabiegają. Miał też ostrzeżenie dla 35-latka. "Szczęsny ma czas, ale nie za dużo" - czytamy.