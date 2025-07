Barcelona rozpętała burzę. Wystarczył jeden komunikat. Rekord!

"Jest więcej niż gotowy, by podjąć się wielkiej odpowiedzialności noszenia tego numeru na koszulce" - pisali kilka dni temu hiszpańscy dziennikarze. Te słowa dotyczyły Lamine'a Yamala. Jest więcej niż pewne, że dojdzie do zmiany trykotu 17-latka. W jego urodziny powinno dojść do oficjalnego ogłoszenia. Od kolejnego sezonu skrzydłowy będzie nosił "10" na plecach, którą w przeszłości dzierżył legendarny Leo Messi. I okazuje się, że ten ruch jest marketingowym strzałem w "10". I to dosłownie.

Fani oszaleli na punkcie Yamala. Tak dobrych wyników sprzedaży nie było jeszcze nigdy

W środę ruszyła sprzedaż koszulek Barcelony, które piłkarze będą nosić w najbliższej kampanii. I okazała się... rekordowa. Jak poinformował kataloński "Sport", już do godziny 13:00 fani zakupili większą liczbę trykotów niż wynosił rekord pierwszego dnia sprzedaży. "Klub jest przekonany, że wyniki będą jeszcze wyższe po zakończeniu dnia. Dlaczego? Dane, które mieli do dyspozycji po południu, nie uwzględniały całej sprzedaży dokonanej za pośrednictwem e-commerce w USA, a także w reszcie kontynentu amerykańskiego" - czytamy.

A to nie koniec. Dziennikarze ujawnili również, które koszulki cieszyły się największym zainteresowaniem pierwszego dnia. "Najczęściej kupowaną w oficjalnych sklepach Barcelony była zdecydowanie koszulka Lamine'a Yamala z numerem 10 na plecach" - czytamy. Choć to jeszcze nieoficjalny numer, to wielu fanów kupowało trykot z nazwiskiem piłkarza, bądź też samym numerem i płacąc dodatkowe 25 euro, personalizowało go. Natomiast na stronie internetowej było ostrzeżenie, że koszulka z numerem 10 i nazwiskiem Yamala zostanie wysłana dopiero wtedy, gdy klub oficjalnie potwierdzi zmianę trykotu Hiszpana. Tak czy inaczej, zainteresowanie było ogromne!

Ilu Polaków znajdzie się w kadrze FC Barcelony na kolejny sezon?

Już 13 lipca Barcelona wróci do treningów. Na przełomie lipca i sierpnia wyjedzie z kolei do Azji na przedsezonowe tournee. A rywalizację w lidze rozpocznie 17 sierpnia od starcia z RCD Mallorca. Na pewno w barwach katalońskiej drużyny zobaczymy Roberta Lewandowskiego. A co z Wojciechem Szczęsnym? Oficjalnie nie jest on już piłkarzem Barcelony, ale władze klubu zapewniają, że dojdzie do podpisania kontraktu na kolejny sezon. 35-latek ma być bramkarzem rezerwowym.