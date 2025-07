Nico Williams jest głównym celem FC Barcelony w tym okienku transferowym. Hiszpańskie media jeszcze niedawno twierdziły, że jego przyjście jest praktycznie pewne. Klub miał już zdecydować, że wpłaci klauzulę odstępnego w wysokości 58 milionów euro Athletic Bilbao. Ostatnio jednak nastąpił nieoczekiwany zwrot.

Oto co zrobi FC Barcelona, by pozyskać Williamsa. "Gest dobrej woli"

Jak podało we wtorek "Mundo Deportivo", agent skrzydłowego miał zażądać gwarancji, że klubowi uda się go zarejestrować do rozgrywek. Williams chciał w ten sposób uniknąć sytuacji, która zimą przytrafiła się Daniemu Olmo i Pau Victorowi, którym początkowo odmówiono rejestracji i musieli opuścić dwa pierwsze mecze w rundzie wiosennej. Działacze FC Barcelony mieli być zaskoczeni takim obrotem spraw. Stwierdzili nawet, że żądania są nie do przyjęcia i nie było o nich mowy w trakcie negocjacji.

W tej sytuacji pojawiły się obawy, że transfer na ostatniej prostej upadnie. Wygląda jednak na to, że tak się nie stanie. We wtorek nowe informacje podał kataloński "Sport". Wynika z nich, że obie strony wykonały wobec siebie "gest dobrej woli" i wspólnie wymyśliły rozwiązanie, które pozwoli uniknąć problemów z rejestracją.

FC Barcelona rozwiązała problem. Hiszpanie ogłaszają: "Jeszcze w tym tygodniu"

Chodzi dołączenie do kontraktu specjalnego zapisu, który w pewnym stopniu pozwoli obejść przepisy dotyczące limitu wynagrodzeń. - Opracowana formuła ma na celu ustalenie całkowitej kwoty, którą klub będzie musiał zapłacić zawodnikowi w ciągu sześciu lat trwania jego kontraktu - do 30 czerwca 2031 roku. Liczby te zostaną jednak zbilansowane tak, aby w pierwszym roku jego pensja mogła zostać bez problemu zaakceptowana i zgadzała się z Finansowym Fair Play i limitem wynagrodzenia - wyjaśniono.

W tej sytuacji zdaniem "Sportu" Williams ma być już zdecydowany, by po powrocie z wakacji dołączyć do FC Barcelony i zacząć integrować się z drużyną. Wszystko ma potoczyć się bardzo szybko. - Jeśli nic się nie wydarzy, zgodnie z tempem, które zaplanował klub, wypłata klauzuli odstępnego mogłaby nastąpić jeszcze w tym tygodniu, prawdopodobnie w piątek - podano.