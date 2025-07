Sensacyjne wieści z Hiszpanii. Puchar Króla "ustawiony"?

Hiszpański futbol cieszy się sporym zainteresowaniem. I nic dziwnego. Grają tam najlepsze kluby na świecie. Mowa o Realu Madryt czy FC Barcelonie. Ba, hit między tymi zespołami zawsze przyciąga rzeszę kibiców. Okazuje się, że w przyszłym sezonie dojdzie do sporych zmian w przepisach na Półwyspie Iberyjskim. Czy wzbudzą one większe, czy mniejsze emocje? Dla wielu to faworyzowanie potęg.

Zmiany, zmiany. Puchar Króla już nie będzie taki sam

Modyfikacje będą dotyczyły m.in. Pucharu Króla. Klasycznie drużyny, które występują w Superpucharze Hiszpanii, rozpoczynają rywalizację w Copa del Rey od 1/16 finału. I jak donosi kataloński "Sport", pod tym względem do zmian nie dojdzie. Te dotyczą możliwych par, które mierzą się na tym etapie. W przeszłości już w tak wczesnej fazie istniała szansa, że dojdzie do El Clasico, czy do derbów Madrytu, bo drużyny, które grały w SH trafiały do jednego koszyka. Wówczas jedna z potęg mogła zostać szybko wyeliminowana. Od kolejnego sezonu będzie inaczej.

Jak informują dziennikarze, RFEF ustalił, że ekipy, które będą rywalizować w Superpucharze Hiszpanii, będą mogły trafić na siebie dopiero w ćwierćfinale Pucharu Króla. Dlaczego? Od teraz mają być przypisywani do czterech osobnych koszyków podczas losowania 1/16 finału, a co za tym idzie i w 1/8 finału nie będą mogły ze sobą zagrać. Tak więc przykładowo w kolejnej kampanii dopiero w 1/4 finału będzie mogło dojść do wspomnianego El Clasico, derbów Madrytu, czy starcia tych drużyn z Atletikiem Bilbao - to oni będą uczestnikami następnej edycji Superpucharu.

Barcelona znów faworytem do tytułu

Oczywiście zmian jest więcej i dotyczą również innych rozgrywek, ale te wydają się być najważniejsze z punktu widzenia polskiego kibica. W końcu w Barcelonie grało w poprzednim sezonie dwóch reprezentantów Polski, a to ona będzie bronić tytułu w Pucharze Króla. W poprzednim sezonie w finale pokonali 3:2 Real Madryt. Czy Katalończycy przystąpią do obrony trofeum w składzie z Robertem Lewandowskim i Wojciechem Szczęsnym? Co do pierwszego jest pewność - przedłużył już kontrakt. Jeśli chodzi o bramkarza, ten wciąż czeka na złożenie podpisu.