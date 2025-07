Barcelona podjęła wyczekiwaną decyzję. Będzie nowa "10"!

Potwierdzają się pogłoski, o których mówiło się od kilku tygodni. Według znanego dziennikarza i streamera Gerarda Romero FC Barcelona przedstawi dzisiaj piłkarza, który będzie w przyszłym sezonie nosił w jej barwach kultową "dziesiątkę" na plecach. To zmiana w związku z nadchodzącym odejściem Ansu Fatiego do AS Monaco - poprzednim posiadaczem tego numeru.