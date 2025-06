Poruszenie wokół Szczęsnego. Barcelona nie robi nic. "Dziwna sytuacja"

Wojciech Szczęsny w ostatnim sezonie awaryjnie dołączył do FC Barcelony i wypadł na tyle dobrze, że klub postanowił związać się z nim na dłużej. Przynajmniej tak wynika z nieoficjalnych doniesień, bowiem w stolicy Katalonii panuje zaskakująca cisza.

Wojciech Szczęsny na tapecie w Hiszpanii. "Ciekawa sytuacja"

Sprawie przyjrzał się hiszpański dziennik "Marca". "Ciekawa sytuacja Szczęsnego" - brzmi nagłówek tekstu, gdzie zwraca się uwagę na brak oficjalnych wieści dotyczących przyszłości Polaka, którego umowa wygasa z końcem miesiąca. Czyli to kwestia godzin.

"Chociaż jest pełne porozumienie z Barceloną, (nic - red.) jeszcze nie ogłoszono. [...] Bramkarz przeżywa nieco dziwną sytuację. Chociaż od miesiąca wiedział, że pozostanie w klubie przez kolejny rok, nie opublikowano jeszcze ani zdjęć z podpisania umowy, ani oficjalnego komunikatu" - czytamy.

Trudno jednak mieć większe wątpliwości co do przyszłości 35-latka w katalońskim zespole. "W zasadzie jest to tylko ciekawostka, ponieważ klub nie ma wątpliwości co do przedłużenia kontraktu bramkarza. W rzeczywistości tydzień temu sam Deco (dyrektor sportowy - red.) wyjaśnił, że Szczęsny podpisze nowy kontrakt. Pomysł jest taki, aby był związany jeszcze przez jeden sezon, a kolejny może być opcjonalny" - wytłumaczono.

Szczęsny 13 lipca stawi się na start przygotowań. "Pozostaje pytanie, czy poczeka do tego czasu z podpisaniem kontraktu, czy wręcz przeciwnie, zrobi to w ciągu kilku najbliższych godzin" - dywaguje "Marca". Obecnie golkiper przebywa z rodziną na urlopie i odpoczywa po trudach sezonu.

"Trafił do Barcelony w zeszłym sezonie po poważnej kontuzji Ter Stegena i po powrocie do formy w styczniu stał się niekwestionowanym wyborem. Hansi Flick chciał doświadczenia w bramce i czas pokazał, że miał rację. Mając Polaka w bramce, Barcelona nabrała pewności siebie w defensywie" - przypomniano.

W przyszłym sezonie rola Wojciecha Szczęsnego raczej się zmieni i będzie on dublerem sprowadzonego niedawno Joana Garcii. Za to straci rywala w osobie Inakiego Peni, a być może i Marca-Andre ter Stegena, któremu FC Barcelona nie będzie robić przeszkód z odejściem (on sam woli zostać w klubie).