Tak będzie wyglądał skład Barcelony. Wiadomo, co z Lewandowskim i Szczęsnym

FC Barcelona ma za sobą znakomity sezon, w którym sięgnęła po mistrzostwo, Puchar Króla i Superpuchar Hiszpanii oraz wystąpiła w półfinale Ligi Mistrzów. Spora w tym zasługa Roberta Lewandowskiego i Wojciecha Szczęsnego. Mimo to klub szuka wzmocnień przed kolejnymi rozgrywkami. Ściągnął już bramkarza Joana Garcię, a następny w kolejce ma być skrzydłowy Nico Williams. Czy ich przyjście będzie miało wpływ na pozycje Polaków?

Odpowiedź przynajmniej w przypadku Wojciecha Szczęsnego brzmi: "tak". Kataloński dziennik "Sport" właśnie opublikował artykuł, w którym podzielił się przewidywaniami, jak będzie wyglądała podstawowa jedenastka Hansiego Flicka w nadchodzącym sezonie. Niestety dla polskiego bramkarza miejsca w niej zabrakło.

Jako pierwszego golkipera wymieniono dopiero co sprowadzonego Joana Garcię. - Musi być podstawowym bramkarzem Flicka, a Szczęsny będzie "pilnował jego pleców" po dobrym ostatnim sezonie, po którym ma nadzieję na przedłużenie kontraktu na rok. Nie wiadomo, co stanie się z ter Stegenem. Klub chce, aby kapitan odszedł, ale on chce wypełnić swój kontrakt i walczyć o miejsce w wyjściowym składzie - czytamy.

Lewandowski ma się czego obawiać. Jasna zapowiedź. "Może stracić na znaczeniu"

Problemy będzie miał zresztą nie tylko Szczęsny, ale i Robert Lewandowski. Mimo że znalazł się w prognozowanej jedenastce, to w jego kontekście padły dość niepokojące słowa. - Występ Lewandowskiego w ostatnim sezonie był spektakularny. Polak nadal będzie podstawowym zawodnikiem, ale może dostawać więcej okazji na odpoczynek i stracić na znaczeniu w swoim ostatnim sezonie w Barcelonie - zaznaczyli dziennikarze.

Ich zdaniem więcej szans na grę w ataku będzie dostawał Ferran Torres. Gdyby jednak się nie sprawdzał, FC Barcelona może zagrać z tzw. fałszywą dziewiątką. Do tej roli typowani są Dani Olmo i Raphinha. Taka możliwość pojawi się po zapowiadanym przyjściu Nico Williamsa, który od razu ma wskoczyć do wyjściowego składu i stworzyć wymarzony duet skrzydłowych z Lamine'em Yamalem. A co w takim razie stanie się z Raphinhą?

Według "Sportu" Brazylijczyk przesunie się z lewego skrzydła do środka - na pozycję nr 10. Oczywiście w razie potrzeby będzie mógł też zastępować Williamsa lub Lewandowskiego. Jego partnerami w pomocy będą zaś Pedri i Frenkie de Jong, który wygrał rywalizację z Markiem Casado. Nie zmieni się natomiast czwórka w obronie. Nadal będą ją stanowić: Jules Kounde, Pau Cabarsi, Inigo Martinez i Alejandro Balde.

Skład FC Barcelony na sezon 2025/2026 wg "Sportu":