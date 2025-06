Domino ruszyło. Barcelona oficjalnie ogłosiła odejście bramkarza

Nie ustają dyskusję ws. bramkarzy FC Barcelony na nowy sezon. Hiszpańskie oraz polskie media już wyczekują rywalizacji między Joanem Garcią a Wojciechem Szczęsnym. Co prawda nasz rodak nie przedłużył jeszcze oficjalnie kontraktu z Katalończykami, mimo że czerwiec dobiega już końca. Jednak tamtejsze media nie panikują i podkreślają, iż nic się nie zmieniło, a Polak stawi się na początku przygotowań z zespołem, które ruszają 13 lipca.

Ter Stegen, Garcia, Szczęsny, Pena. W barcelońskiej bramce tłok jak w japońskim metrze

W tym wszystkim jest też oczywiście Marc-Andre ter Stegen. Sprawiający kłopoty Niemiec jest obecnie cierniem w boku Barcelony i klub chętnie by się go pozbył. Jednak ten na razie nie pali się do odejścia. Może się to zmienić, jeśli posiedzi na ławce, bo z pewnością będzie mu zależeć na regularnej grze przed mundialem 2026. Teoretycznie częścią tej rywalizacji jest jeszcze Inaki Pena, ale jego nikt pod uwagę nie bierze w żadnym innym kontekście niż transfer poza klub. Tymczasem Barcelona właśnie ogłosił odejście jednego ze swoich golkiperów. Nie chodzi jednak o Penę, choć akurat ów golkiper również żadnych szans na grę by nie miał.

Młody bramkarz odchodzi na wypożyczenie. Jedyna nadzieja, by grać

To Ander Astralaga. Mający 21 lat na karku bramkarz jest Baskiem, ale od siedmiu lat rozwija się w barcelońskiej La Masii. Mistrzowie Hiszpanii ogłosili, że sezon 2025/26 spędzi na wypożyczeniu, a konkretnie w Granadzie. Klub, z którego tego lata odejdzie reprezentant Polski Kamil Jóźwiak, to siódma drużyna minionego sezonu zaplecza La Liga. Zespół ten nie miał stabilizacji na pozycji golkipera, żaden z tamtejszych bramkarzy nie dobił nawet do 25-ciu meczów.

Teraz utalentowany Astralaga ma to zmienić i przy okazji zadbać o własną karierę. W Barcelonie nie miałby szans zapewne nawet usiąść na ławce, nie mówiąc o bronieniu. W minionym sezonie rozegrał 18 spotkań w trzecioligowych rezerwach. W Granadzie jednym z jego rywali w walce o skład będzie Luca Zidane, syn legendarnego Zinedine'a Zidane'a.