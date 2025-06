Nagły zwrot ws. Yamala. Barcelona zmienia decyzję

"Lamine Yamal widzi swoją rolę na końcu każdego meczu, który nie jest rozstrzygnięty i jest gotowy do wykonywania rzutów wolnych i karnych. Krótko mówiąc, Hiszpan zbliża się do nowego punktu zwrotnego w karierze, w której jego pułap nie jest jeszcze jasny" - pisało "Mundo Deportivo". Dziennikarze wskazali, że 17-latek chce odgrywać coraz większą rolę w zespole i stać się jego głównym liderem. Ba, już wkrótce ma przejąć też legendarny numer. Mowa o "10", która w przeszłości należała do Leo Messiego, a obecnie piastuje ją Ansu Fati. W sprawie doszło jednak do zwrotu akcji.

Lamine Yamal dostanie koszulkę z nr 10 i to szybciej niż planowano

Media pisały, że Yamal oficjalnie otrzyma nowy numer 13 lipca, a więc w dniu, w którym osiągnie pełnoletniość. To miał być swego rodzaju prezent. "Jest więcej niż gotowy, by podjąć się wielkiej odpowiedzialności noszenia tego numeru na koszulce" - pisali dziennikarze. Okazuje się jednak, że oficjalne przekazanie numeru nastąpi wcześniej. Zdaniem "Mundo Deportivo" dojdzie do tego już 1 lipca. Dlaczego?

Tego dnia powinno pojawić się potwierdzenie transferu Fatiego. Zwolni się więc numer dla Yamala. A już dzień później koszulki trafią do sprzedaży. Także szybsze ogłoszenie może wygenerować większe zyski. "Barcelona już zaciera ręce" - czytamy. Zresztą sam Yamal już przekazał, z jakim numerem na trykocie zagra w kolejnym sezonie. W sobotę opublikował na InstaStory dwa zdjęcia. Na pierwszym widać legendarnego Diego Maradonę z "10" na plecach, a na drugim Yamala z koszulką z numerem "19". Dodał też wymowny opis. "Mój numer, moja historia".

Relacja Lamine'a Yamala Screen z InstaStory Lamine'a Yamala

Lamine Yamal zostaje w Barcelonie na dłużej. A co z Wojciechem Szczęsnym?

Tak więc pozostaje nam czekać na oficjalny komunikat ze strony klubu. Hiszpan pozostanie w Barcelonie na kolejne lata. Już w dzień 18. urodzin w życie wejdzie kontrakt do 2031 roku. I to jest już pewne. Obecnie sen z powiek kibicom spędza przyszłość innego piłkarza. Chodzi o Wojciecha Szczęsnego. Jego umowa obowiązuje jeszcze tylko jeden dzień, a wciąż nie ma wieści o przedłużeniu. Deco zapewniał jednak kilka dni temu, że to jedynie formalność i zostanie spełniona.