Osiem kobiet na jachcie. Wiadomo, ile Yamal zapłacił za jeden dzień

Yamal za sobą ma kapitalny sezon. Wraz z FC Barceloną wygrał mistrzostwo LaLiga, Puchar Króla i Superpuchar Hiszpanii. W 55 spotkaniach zdobył aż 18 goli i 25 asyst, a w kluczowych spotkaniach, takich jak finały pucharów, zwykle był najlepszym graczem zespołu Hansiego Flicka. Do pełni szczęścia zabrakło mu tylko wygranej w Lidze Mistrzów, ale w przypadku półfinałowego dwumeczu z Interem Mediolan (3:3, 3:4) nastolatek jest jednym z zawodników, którym należy mieć najmniej do zarzucenia.

Tak odpoczywa gwiazda Barcelony. Surfing i wynajęty jacht

Po sezonie, którego zwieńczeniem w wykonaniu Yamala był przegrany finał w Lidze Narodów z Portugalią (2:2, 4:5 p.k.) 17-latek postanowił udać się wraz z grupą przyjaciół na słoneczną Ibizę. Jak donosi "Mundo Deportivo", tam wynajął jacht, na którego pokładzie bawił się wraz z kolegami oraz ośmioma dziewczynami. Cena wynajmu ekskluzywnej łodzi wynosi aż 5 tysięcy euro za dzień! W przeliczeniu na złotówki jest to kwota sięgająca ponad 25 tysięcy.

Kolejne fotografie piłkarza Barcelony pokazują, jak opala się na pokładzie łodzi, czy też próbuje swoich sił w surfowaniu, co sprawia mu sporo frajdy. Yamal ma jeszcze trochę czasu, by pocieszyć się zasłużonymi wakacjami. Na boisko powróci prawdopodobnie 13 lipca tego roku, a więc... w dni swoich osiemnastych urodzin.

Mało tego, od przyszłego roku Hiszpan będzie grał z koszulką z numerem "10". Nie trzeba nikogo przekonywać, jakim kultem otoczony jest ten trykot, w szczególności w Barcelonie. W końcu grali z nim Diego Maradona, Rivaldo, Ronaldinho oraz oczywiście sam Leo Messi. Yamal odziedziczy ją jednak po Ansu Fatim, więc jednym z najbardziej zmarnowanych talentów Barcelony ostatnich lat. I to dla nastolatka powinno stanowić dobrą przestrogę, by miło spędzał wolny czas w gronie znajomych, ale jednak czynił to z rozsądkiem.